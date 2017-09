Se filtran audios de un productor que habla mal de Susana cuando negocia la nota con Cristina

La negativa de Susana Giménez de entrevistar a Cristina Fernández de Kirchner generó un gran revuelo mediático, pero también una gran repercusión puertas adentro de la producción del programa de Susana.





Al menos así lo revelan los audios que se filtraron de Federico Levrino, productor del ciclo de la diva, donde manifiesta su enojo por la negativa de la conductora. "Te guste o no te guste, no podés decir eso, es una presidenta elegida democráticamente. Ya me re puteé. Obviamente a mí no me comentó que lo iba a hacer. Nada, estos son los bueyes con los que aramos", se lo escucha decir en referencia a los dichos de Susana.





Embed De ninguna manera voy a recibir a la ex presidenta CFK seria como traicionar mis principios y mis ideas — Susana Gimenez (@Su_Gimenez) 30 de agosto de 2017

"¿Qué querés que te diga? Tiene más de 70 años, es inmanejable. La habrán operado este día y habrá dicho esto. Toda la buena voluntad y estábamos bastante bien", dice en un segundo audio y agrega: "Acá yo soy productor del programa y me perdí la nota más importante de mi vida".