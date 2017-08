Sanz: un eventual triunfo de CFK no modifica el escenario político nacional

El ex candidato presidencial y uno de los fundadores del frente de gobierno Cambiemos Ernesto Sanz afirmó ayer que una victoria de la primera candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, en la provincia de Buenos Aires, no modifica "en nada" el escenario político y advirtió que el kirchnerismo "no tiene posibilidad alguna de construir mayoría".

"Yo no creo que en la Argentina pueda darse por muerto a nadie, ni mucho menos, pero creo que el kirchnerismo, como organización, más allá de ella (por la ex mandataria), no tiene posibilidad alguna de construir mayoría", indicó el referente radical.

Sanz, ex senador por Mendoza y uno de los principales asesores del presidente Mauricio Macri, también aseguró que "el gobierno no necesitaba del resultado eleccionario, ni a favor ni en contra, y que la sociedad le exprese que hay necesidades básicas insatisfechas" para "reconocer el problema".