"Santiago y mi hija Tatiana están unidos por la desaparición y la corrupción", dijo la mamá que increpó a Cristina

Mónica Bottega, madre de Tatiana Pontirolli que falleció en la tragedia de Once en febrero de 2012, contó en el programa "Debo decir" de América cómo fue el momento que increpó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la tildó de "asesina" en una iglesia de Merlo.

"Yo estaba adelante cuando estaba por comenzar la misa y sentí en la parte de atrás un movimiento extraño. Veo que empiezan a sacar fotos. Cuando todo el mundo se sienta y miro hacia atrás veo que estaba la señora expresidenta Cristina Kirchner ", expresó.

"En dónde yo estaba había mucha gente, por lo que no iba a poder llegar al banco donde estaba la señora", contó. Y agregó: "Me acerqué por el pasillo central. Hasta llegar a Cristina pensaba en las 14 horas que me hicieron buscar a mi hija, cuando en el juicio salió que a las 11.30 de la mañana ya sabían que había 52 fallecidos y yo la seguía buscando por los hospitales", dijo

Cuando finalmente tuvo cerca a laex mandataria, Bottega contó lo que le dijo: "Soy la mamá de Tatiana Pontirolli, víctima de la tragedia de once. Sos una asesina".

Madre de víctima de Once en "Debo decir"



"Le dije que era una asesina porque le privó de la vida a alguien y por los asesinos que tuvo en su gobierno. Hay gente que se enoja por esto pero hay una sentencia que dice que hay funcionarios que generaron la tragedia".

Además contó que le dijo que "ella nunca había rezado por los 22 muertos de la tragedia de Once".

Cuando Luis Novaresio la consultó sobre la reacción de Cristina, la mujer relató: "Bajó la mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas".

Tatiana tenía 24 años cuando murió en ese tren. Era diseñadora de indumentaria. "Siempre seguía a ¨Pancho", dijo en referencia a Pancho Dotto, que estaba en el mismo programa. "Era una dulce, una dulce de leche. Es extrañarla todos los días", agregó. "Hoy me preguntaba: ¿Tenés miedo? Y pensaba: No, porque tengo en el cielo a alguien que me está esperando con mucho".

El conductor le consultó qué falta para que ella esté tranquila. "La Justicia va a dejar las condenas firmes y esta tragedia que quebró a la Argentina en dolor va a tener un fin. Espero que mañana estén bajo la cárcel las personas que les quitaron la vida a Tatiana y a todos".

Frente a ella estaba sentada la actriz Carla Peterson que se emocionó hasta las lágrimas al escuchar el relato de la mujer, la narración acerca de la pérdida de su hija.

Cuando se le preguntó a Bottega qué sentía ante la desaparición de Santiago Maldonado , dijo: "Qué identificada me sentí cuando ví a esa mamá que lloraba por su hijo adelante de las cámaras. Decía que lo único que quería es que su hijo apareciera. Por eso me acerqué a pedir por Santiago. Porque Santiago y Tatiana están unidos por la desaparición, el dolor y la corrupción".

Y remató: "Al que no le mataron un hijo no sabe lo que se siente. Me sentí muy identificada con la mamá de Santiago. Necesitamos saber hoy, no dentro de un mes o dos. Por eso fui a la misa".