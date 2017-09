Santiago del Moro confirmó que "lo llamaron" para una posible entrevista con CFK

Santiago del Moro estuvo invitado al programa "La Cornisa" que anoche se transimitió por Amércia TV. En diálogo con Luis Majul, habló de los rumores de una posible entrevista con Cristina Fernández de Kirchner. También recordó el picante duelo entre Diego Brancatelli y María Eugenia Vidal y contó su visión "preocupante" de Argentina.

Del Moro reveló que "el lunes pasado" lo llamaron por teléfono "un conocido de un conocido con contactos en el equipo de prensa" de la ex presidenta y le confirma que su nombre estaba entre las alternativas para concretar el reportaje.

Si bien reconoció que todavía no hay una definición, Del Moro aclaró que le "encantaría hacer una nota a Cristina", pero reconoció que vería "muy raro" que la ex presidenta "se siente" a hacer una entrevista, porque "a esta altura, no aparecer le dio más resultado que hablar". "¿Qué va a decir de nuevo?", afirmó el conductor de Intratables, el envío periodístico nocturno de América.

"Nunca en mi vida busqué o pedí una nota. Yo no soy periodista, soy conductor. Cuando le hice la nota al presidente de la Nación llegó de un momento a otro", afirmó.

Cuando fue consultado acerca del debate que mantuvieron Diego Brancatelli con María Eugenia Vidal previo a las elecciones, el conductor de "Intratables" expresó: "La última semana de las Paso fueron raras. Salieron a jugar mediáticamente las fichas que le faltaban".

Respecto de la realidad del país, el conductor manifestó: "Estoy preocupado. Veo que pasan los años y la Argentina no salen para ningún lado. Yo no tengo fanatismo por nadie, me baso en los resultados. El resultado siempre es poco".