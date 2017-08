"Santa Fe quedó atrapada en la polarización"

En el día después de las elecciones internas (Paso), donde en la provincia el oficialismo tuvo una mala performance —su principal candidato, Luis Contigiani, sacó apenas el 11,9% de los votos—, el ministro de Gobierno santafesino, Pablo Farías, hizo una lectura de esos números, en un intento por buscarle una razón al hecho de que el oficialismo haya sido bajado del ring que monopolizaron, el domingo pasado en las urnas, el peronismo y Cambiemos.

En primer lugar, dijo tener en claro que la realidad política provincial sigue siendo de tres tercios.

Dicho eso, justificó: "Claramente hay un fenómeno nacional muy fuerte de instalación del enfrentamiento de dos modelos. De la impronta que le está poniendo el presidente Mauricio Macri a la actual gestión, con sus luces y sombras, con sus puntos a favor y sus puntos en contra, pero que evidentemente hoy aparece fuertemente para esta elección como una ratificación del camino emprendido por el gobierno nacional o el riesgo de la vuelta al pasado. Nosotros lo leemos de esa manera. Se ha instalado fuertemente eso, y por eso es que de alguna manera se expresa esa dicotomía y la gente está votando o eligiendo y apoyando al actual gobierno o quejándose en su contra y apoyando al justicialismo en la opción que aparece ligada a la anterior gestión", dice el ministro.

Frente a esta polarización de la campaña, "Santa Fe como todo el país no ha escapado a esa lógica. Nosotros en ese escenario tratamos de plantear, y evidentemente no fue suficiente, que tenemos una experiencia propia, un gobierno que está dando respuestas, que tiene un reconocimiento alto en la ciudadanía, que tiene un gobernador como Miguel Lifschitz con muy buena imagen, pero evidentemente la gente no ha tenido eso en cuenta sino que ha votado por apoyar al gobierno de Macri votando a Cambiemos o rechazarlo, planteando como alternativa la expresión de lo que nos ha estado gobernando antes", dirá Farías aclarando que no busca justificarse.

"Por delante nos quedan dos meses de campaña y tenemos que rever la forma en que nos estamos comunicando con los ciudadanos. Estamos convencidos de que (el ministro de la Producción) Luis Contigiani es un excelente candidato, con muy buenas condiciones, buen discurso, muy sólido, y va a ejercer una gran tarea en la Cámara de Diputados en favor del interés del conjunto de los santafesinos", se entusiama el funcionario.

Para el ministro, el desafío es plantear a octubre una campaña que perfore "la lógica de la confrontación nacional, y tenemos que instalar el modelo Santa Fe, que es más importante que apoyar o quejarse frente al gobierno nacional. Por eso debemos lograr apelar a un voto propositivo".