Rusconi calificó de "espanto" la detención de De Vido

El abogado Maximiliano Rusconi confió ayer en que el juez federal Luis Rodríguez resolverá en no más de "diez días" la situación procesal del diputado y ex ministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido, detenido en la cárcel de Ezeiza luego de que sus colegas legisladores le quitaran inmunidad parlamentaria.

Tras definir el arresto y el desafuero de su cliente como un "espanto" del que "participaron los tres poderes del Estado", Rusconi señaló que el juez "tiene la obligación" de "resolver dentro de los diez días" la situación de De Vido, preso desde el miércoles en la causa por presunta malversación de fondos en la remodelación de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, entre otras cuestiones.

Rusconi volvió a cuestionar a los sectores que festejaron la detención del diputado y condenó que el ex funcionario esté entre rejas preventivamente "sin siquiera haber sido indagado" y, por lo tanto, sin "respetarse el principio constitucional de inocencia".

"La humanidad ha conseguido con sangre las garantías del juicio previo, del principio de inocencia, y lo que ha sucedido hoy en día es que tres poderes del Estado han legitimado un alejamiento al Estado de derecho como nunca antes se había visto", advirtió.

El letrado sostuvo que todo este cuadro le genera mucha "tristeza" al punto de replantearse su continuidad como abogado o su permanencia como docente en la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires.

"Alguien capaz cree que es una sobreactuación, pero a mí me genera una tristeza al punto de que yo no tengo claro si tiene sentido no solo dedicarme a la abogacía sino, sobre todo, si tiene sentido que yo siga con mi rol de titular de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires", afirmó el letrado durante una entrevista radial.

Cuando se le preguntó si está pensando en abandonar esa cátedra tras haber considerado "arbitraria" detención de De Vido, Rusconi respondió: "Yo creo que sí, porque me parece que le estamos mintiendo a los chicos".

"O la Universidad tiene una actividad mucho más enérgica en términos de defensa de estos derechos; digo: la Universidad o el Colegio de Abogados o las instituciones se ponen de pie frente a ese atropello o nada tiene sentido", remarcó.

El letrado llegó a señalar que "funcionarios de este gobierno «off the record» me confiesan que lo que ha sucedido es un disparate".

Rusconi planteó: "Si el que estuviera en la misma situación de De Vido se llamara Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta o Elisa Carrió yo saldría a defender las garantía de ellos con la misma vehemencia, sea o no abogado de alguno de ellos".