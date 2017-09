Rozas renunció a la presidencia del interbloque de Cambiemos molesto por el trato del gobierno

El senador chaqueño Angel Rozas renunció anoche a la presidencia del interbloque de Cambiemos , molesto por el trato que le otorga el Gobierno nacional, en medio de negociaciones sobre la agenda legislativa que se tratará después de las elecciones.Así lo confirmaron fuentes parlamentarias, que indicaron que no se designará un nuevo titular del interbloque de Cambiemos en la cámara alta y que quedará a cargo el vice de la bancada, el correntino del PRO Pedro Braillard Poccard.En una de las últimas sesiones en el Senado, Rozas protagonizó un cruce con la vicepresidenta Gabriela Michetti , quien rechazó la autorización para que responda una cuestión de privilegio realizada por el kirchnerismo."Usted no es la dueña del Senado", le dijo en ese momento Rozas, enojado ante la actitud de la titular del cuerpo, quien le respondió que era ella la única que tiene la posibilidad de autorizar esas acciones.Por otra parte, Rozas tampoco participó ayer de la reunión que mantuvieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña , y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con los principales referentes de Cambiemos para definir la agenda legislativa del último tramo de 2017, con un eventual llamado a extraordinarias.Allí estuvieron el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el titular del interbloque de diputados, Mario Negri; Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica y los macristas Silvia Lospennato y Nicolás Massot, pero Rozas no fue de la partida.