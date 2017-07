"Roy se animó con temas en los que nadie se metía"

Germana Figueroa Casas es precandidata a concejal de Cambiemos en la lista que encabeza Roy López Molina. De profesión contadora, es profesora de finanzas públicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR y especialista en impuestos. En diálogo con este medio contó sus motivaciones para ingresar a la política y compartió su visión de ciudad.

"Como muchos argentinos estaba desencantada de la realidad que atravesaba el país durante el kirchnerismo, y sentía que también nuestra ciudad se había estancado, que había perdido iniciativa. En ese momento empecé a participar, primero como fiscal por Cambiemos en las elecciones y luego integrando un grupo denominado G25, que nucleaba gente proveniente del sector privado interesada en sumarse a lo público, conocí a López Molina y su equipo de trabajo, y viendo la diferencia que cada uno puede hacer decidí involucrarme", contó en relación a sus motivaciones para ingresar al mundo de la política.

Respecto a las diferencias de las dos listas que competirán en la interna de Cambiemos en Rosario, Figueroa Casas enfatizó: "Antes que hablar de las diferencias, prefiero referirme a lo que nos caracteriza. Somos un equipo de trabajo consolidado, con gente que viene de distintos sectores y tenemos como referente a una persona que como concejal presentó 400 proyectos, nunca dejó de recorrer los barrios y se ocupó de temas relevantes en los que nadie se animaba a meterse. Tal fue el caso del boliche Esperanto, que quería instalarse en Roca y Zeballos, o el tema de los cuidacoches, históricamente ignorado por el municipio.

Interrogada sobre el aporte que puede realizar en caso de llegar al Concejo, contestó: "Desde el Concejo se debería trabajar en una profunda revisión del presupuesto municipal, en la manera en que se asignan los recursos públicos y en la generación de normativas que faciliten un ambiente de negocios, que actualmente tiene muchos obstáculos. Tanto para empresas grandes como pymes que quieran radicarse en Rosario es importante tener reglas claras, pagar menos tributos y contar con un Estado municipal que se convierta en socio estratégico. Creo que el empuje, el crecimiento y el agregado de valor a la ciudad lo hacen los emprendedores y en este momento no se los valora como se debería".

"Me gustaría una ciudad donde se equipare el nivel de obras entre el centro y los barrios, donde haya obras para todos, donde no tengamos un solo centro sino varios. Me gustaría que podamos salir a la calle sin tener que mirar veinte veces para todos lados a ver si vienen alguien a robarnos; me gustaría un lugar que se caracterice tanto por la salud, la cultura y el turismo, pero también donde el sector público y privado trabajen mancomunadamente en la generación de empleo de calidad, con el objetivo de volver a ser la ciudad pujante que alguna vez supimos ser. Estoy convencida que los rosarinos tenemos con qué alcanzar esos objetivos", añadió la precandidata a concejala Figueroa Casas.