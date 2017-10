Roy López Molina cerró su campaña con vecinos del 7 de Septiembre

Roy López Molina, candidato a concejal de Cambiemos, cerró su campaña con una recorrida en barrio 7 de Septiembre, donde llamó "a trabajar más unidos que nunca para que el cambio llegue a Rosario y Santa Fe".

"Si estamos juntos no hay ningún problema que no podamos resolver. Sigamos como hasta ahora, comprometidos, saliendo al encuentro de cada vecino, porque esa es nuestra forma de entender la política, lejos de los escritorios y caminando el territorio, donde están las necesidades reales que tenemos que esforzarnos en resolver", agregó el referente de Cambiemos.

López Molina sostuvo que "los rosarinos confían en nosotros, y eso nos genera una responsabilidad enorme: seguir creciendo como fuerza política, trabajar más que nunca para que el cambio llegue a nuestra ciudad".

"Hace dos años, todos los argentinos decidimos cambiar el rumbo de nuestro país eligiendo un gobierno que dice la verdad, que cumple lo que promete, que nos escucha y nos tiene muy en cuenta a los rosarinos y a todos los santafesinos", agregó el candidato a concejal.

López Molina aseguró que "no hay nada que no podamos lograr si nos proponemos hacerlo; no dejemos pasar esta oportunidad única, tengamos confianza en nosotros mismos, en nuestras convicciones, en nuestra forma de trabajar, porque los rosarinos somos un gran equipo y juntos podemos lograr todo lo que nos proponemos".