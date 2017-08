Roy López Molina: "Anita cree que para llegar al 2019 hay que usar el Concejo de trampolín"

Roy López Molina pasó por el Facebook Live de La Capital en el cierre de la campaña, previo a las Paso que se realizarán el próximo domingo. El diputado provincial y precandidato a concejal por Cambiemos realizó una extensa entrevista con Ricardo Luque.

Respecto a los comicios que se avecinan, planteó que "hay internas porque hay crecimiento" ya que con Anita Martínez tienen "perfiles distintos". "Ella cree que para llegar al 2019 hay que usar al Concejo como trampolín", disparó desde el clásico sillón del diario.

En relación al discurso de Cambiemos, impulsado por el asesor ecuatoriano Durán Barba, López Molina dijo no conocerlo y que Rosario "tiene una agenda propia y su propia realidad".

"El Concejo, con sus defectos, es un lugar donde se pueden resolver los problemas de los rosarinos", expresó el precandidato del macrismo en Rosario, quien profundizó: "Estamos decidiendo si pateamos el tablero para pensar en una ciudad a largo plazo".

Con críticas hacia el socialismo por los últimos 30 años de gobierno en la ciudad y la provincia, Roy detalló que "la mayoría del Concejo dijo 'no' al pedido de endeudamiento por una cuestión de confianza" hacia la intendenta Mónica Fein.

Ya en un plano más íntimo, el legislador provincial del PRO contó: "Me cambió la perspectiva desde que soy papá. Todo lo miro con otros ojos, trato de dejarle una ciudad mejor a mi hija Sol". "Es un ámbito difícil el de la política. No podría hacer nada si no tuviera el apoyo de mi mujer, María Julia", agregó.

"Mi familia me conmueve. Mis viejos, mis abuelas. A mí no me contaron nada, siempre intenté ayudar al de al lado, hasta hice teatro vestido de rey mago en Santiago del Estero", profundizó el precandidato que disputará la interna de Cambiemos con Anita Martínez.

Por último, reconoció que no quería irse a vivir a Santa Fe para encabezar la lista de diputados provinciales pero que lo hizo por pedido de las autoridades del partido: "Fue duro, tenía la cabeza en otra cosa pero fue un aprendizaje. "En su momento me dijeron que me necesitaban para encabezar la lista de diputados provinciales y me brindé".

"Ganar o perder una elección es una circunstancia. Esto es largo, el desafío es sentirse servidores", concluyó López Molina desde el sillón emblemático del diario.