Roy: "El domingo daremos el puntapié inicial para construir la Rosario que soñamos"

El primer candidato a concejal de Cambiemos, Roy López Molina, indicó que "hace dos años (con el triunfo electoral de Mauricio macri) todos los argentinos decidimos cambiar el rumbo de nuestro país, eligiendo un gobierno que dice la verdad, que cumple lo que promete, que nos escucha; y este domingo damos el puntapié inicial para construir la Rosario que soñamos, para subir nuestra ciudad al cambio".

En tal sentido, mencionó que "los rosarinos confían en nosotros, y eso nos genera una responsabilidad enorme: seguir creciendo como fuerza política, trabajar más que nunca para que el cambio llegue a nuestra ciudad. Todos estamos acá porque sabemos lo que somos capaces de hacer, porque sabemos que el futuro se empieza a construir hoy y que depende de cada uno de nosotros".

A su vez, el referente de Cambiemos y triunfador en las recientes Paso destacó: "Los rosarinos que siguen adelante, que enfrentan todos los problemas y tratan de solucionarlos, que no aflojan, que le ponen el pecho a la realidad nos impulsan a seguir trabajando para no dejarnos vencer por el narco, a seguir luchando para que nuestros chicos no caigan en las adicciones".

Finalmente, López Molina aseguró que "no vamos a resignarnos, queremos vivir tranquilos, sin pensar lo peor si algún familiar nuestro se demora en llegar a casa, queremos pararnos en una esquina sin miedo y que el colectivo pase a tiempo, por eso, y por los que viviendo a 10 minutos del centro les falta todo hace mucho tiempo, me comprometo a trabajar incansablemente".

"No hay nada que no podamos lograr si nos proponemos hacerlo, no dejemos pasar esta oportunidad única, tengamos confianza en nosotros mismos, en nuestras convicciones, en nuestra forma de trabajar, porque los rosarinos somos un gran equipo y juntos podemos lograr todo lo que nos proponemos", concluyó el candidato macrista.