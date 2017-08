Rodenas: "La mayor diferencia con Rossi es su falta de autocrítica"

De recorrida por los departamentos de la costa, la precandidata a diputada nacional por el Nuevo Espacio Santafesino (NES), en el marco del Partido Justicialista, y ex jueza penal Alejandra Rodenas repasó los ejes de la lucha contra la inseguridad y destacó ante medios de prensa de la provincia la necesidad del debate con su rival en la interna, Agustín Rossi.

"Que nadie se enoje porque expreso las diferencias; estamos compitiendo en unas primarias con el objetivo de ofrecer una renovación, Rossi ya fue diputado ocho años y ministro otros dos, esta es mi primera candidatura", señaló Rodenas.

Al profundizar las diferencias planteadas en un reciente debate televisivo, la ex jueza destacó: "La principal diferencia pasó por la falta de autocrítica de Rossi". Al respecto, precisó: "No habla de corrupción, no acepta que mientras que en la provincia nos explotaban los casos de narcocriminalidad el entonces ministro Aníbal Fernández decía que la inseguridad era una sensación. Estoy convencida de que ese tipo de errores fueron los que le abrieron el camino a Mauricio Macri para llegar a la Presidencia".

"Es muy duro pelear sola desde la trinchera de la Justicia penal, no lo digo solo por mí, fueron muchos los ex colegas que tomaron decisiones valientes contra la narcocriminalidad. Espero desde el Congreso aportar a una legislación que articule el trabajo de Nación y provincias porque este fenómeno sorprendió a la política y debemos dejar de reaccionar para pasar a darnos una estrategia sostenida", aseguró la ex jueza.

De la Justicia a la política

Como en todas las localidades que visita, Rodenas es consultada con interés sobre su actuación en la Justicia. En esta oportunidad el interés estuvo centrado en conocer cuál fue la causa más compleja que tuvo que afrontar, a lo cual contestó que "si hubo una causa que me interpeló y me enfrentó a un nuevo paradigma de criminalidad, y a la vez con cuestiones que tienen que ver con lo personal, como verme obligada a proteger la integridad de mi familia, fue la causa de Los Monos", destacó, en referencia al procesamiento de los integrantes de una de las bandas narcocriminales más agresivas de la Argentina.

Ante nuevas preguntas, Rodenas dijo que "en los casos de violencia de género siempre tuve un doble compromiso, como jueza y docente universitaria. Una bisagra en mi vida fue cuando pude aplicar la ley de trata en tres casos de históricos prostíbulos en la provincia de Santa Fe", Estas son experiencias que me llevo al Congreso nacional para generar una legislación que permita articular el trabajo de Nación y provincias para tener mejores resultados en la prevención y castigo del delito. De alguna manera se trata de pasar del trabajo individual a un trabajo colectivo, de una atención caso por caso a una mirada más amplia de las tramas delictivas. Vamos a llevar la lucha por la seguridad al Congreso nacional", concluyó.