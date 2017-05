Represores empezaron a pedir el 2x1 y un tribunal rechazó dos solicitudes

Represores presos por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura comenzaron a solicitar su liberación por la derogada ley conocida como 2x1 luego del fallo de la Corte Suprema, pero dos fiscales se opusieron ayer y un tribunal oral ya rechazó el beneficio a dos condenados, en los primeros pronunciamientos de este tipo.

No se descarta que en las próximas horas otros tribunales también se expidan al respecto.

Por lo pronto, el Tribunal Oral Federal Nº5 rechazó excarcelar a los represores Jorge Luis Magnacco (conocido como el obstetra o pediatra de la Esma) y Héctor Giribone, condenados por robos y ocultamiento de identidades de hijos de desaparecidos.

En el caso de Giribone, el tribunal, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Angel Nardiello y Oscar Hergott, resolvió rechazar el planteo por distintos argumentos y declarar abstracto el pedido para disponer la inconstitucionalidad de la ley del 2x1, ya derogada.

La jueza entendió que no correspondía el 2x1 porque el militar no pasó dos años tras las rejas sin condena, mientras sus colegas aludieron al fallo de la Corte: Nardiello puso en duda la obligatoriedad de acatar los fallos de los tribunales superiores, mientras Hergott aseguró que el máximo tribunal "no ha efectuado distingo entre los actos ilícitos comunes tipificados en el Código Penal con aquellos mismos delitos pero enmarcados como constitutivos de delitos aberrantes".

En el de Magnacco no se pronunciaron por la validez del 2x1 sino que solo dijeron que no correspondía porque no daba el cómputo para su aplicación.

En los tribunales de Comodoro Py 2002 pidieron la aplicación del beneficio Giribone, condenado por la apropiación de Pablo Javier Gaona Miranda, y Magnacco. También lo reclamó Víctor Gallo, un represor condenado por la apropiación de Francisco Madariaga; ante ello, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo solicitó protección para el nieto recuperado si su apropiador llegase a quedar libre.

Otro que presentó un pedido similar fue Juan Antonio Azic, represor de la Esma y apropiador de la hoy diputada Victoria Donda y de Laura Ruiz Dameri, indicaron fuentes judiciales. En tanto, en San Juan, el ex militar Alejandro Lazo, condenado a 10 años por torturas y privación ilegítima de la libertad, también pidió el beneficio.

En Tucumán el pedido fue de Carlos Eduardo Trucco, que a fines de 2013 fue condenado a 18 años por asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, tormentos agravados, torturas seguidas de muerte y homicidio.

Los planteos fueron consecuencia directa del fallo que dictó el martes pasado la Corte al beneficiar al represor Luis Muiña con el cómputo doble de los días en los que se lo mantuvo en prisión preventiva sin sentencia firme.

Ayer manifestantes de izquierda realizaron una corta y ruidosa protesta en Tribunales contra el fallo, con pancartas con las leyendas "La Corte Suprema protege a los genocidas". Agrupaciones de derechos humanos planean otra protesta para el próximo miércoles en la Plaza de Mayo.

María Angeles Ramos, la fiscal federal a cargo de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, fue la primera en intervenir para rechazar el pedido de excarcelación en dos casos.

Solicitó a los jueces que declaren la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad ultraactiva (automática) del artículo 7 de la ley 24.390 (conocida como 2x1) porque "resulta violatorio del principio de proporcionalidad de la pena, derivado del artículo 18 de la Constitución nacional".

Conmoción social

Para la fiscal, la gravedad de este caso resulta innegable, ya que provoca "conmoción en la sociedad" porque "proyecta hasta hoy las huellas del trágico pasado reciente, donde el Estado terrorista avasalló los derechos fundamentales suprimiendo las normas básicas de convivencia democrática. Y que luego, ya en democracia, los perpetradores consiguieron perpetuar la impunidad por esos crímenes".

A su criterio, con este fallo "puede traducirse en un menoscabo de la confianza que el pueblo deposita en el Poder Judicial", y entendió que "conlleva a un supuesto de responsabilidad internacional del Estado Argentino porque se traduce en la desnaturalización de la pena y porque para las víctimas y para la sociedad toda opera como un supuesto de impunidad material que tendrá efectos irremediables".

Para la fiscal "el problema de fondo se circunscribe a que el supuesto de cómputo excepcional de la prisión preventiva conocido como 2x1 operó como una ley temporal". Y postuló su no aplicación "en casos donde se juzgan crímenes contra la humanidad y donde existe el deber irrenunciable del Estado de evitar situaciones jurídicas que se traduzcan en supuestos de impunidad".

Al frente. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo encabezan el repudio generalizado contra la sentencia de la Corte.

Diputados proponen juicio político a tres jueces

Diputados del bloque kirchnerista presentarán un pedido de juicio político a los magistrados de la Corte Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por haber fallado a favor del 2x1 para condenados por delitos de lesa humanidad.

Así lo anunció ayer el diputado Juan Cabandié (FpV-PJ) quien, tras considerar que "el Colegio de Abogados tendría que sacarles el título a estos tres magistrados", anticipó: "Vamos a presentar en las próximas horas el juicio político a los tres".

Consultado sobre si le "llamaba la atención" el voto de Highton, que en fallos anteriores se había pronunciado en contra de este tipo de beneficios a represores, respondió: "Absolutamente", y agregó: "Ahí uno ve la mano oscura del gobierno, porque hace poco ella estaba debatiendo la permanencia después de los 75 años. Esto termina en una acordada de la Corte donde Highton sigue manteniendo su lugar. Obviamente, hay vuelto".

A Rosatti y Rosenkrantz lo consideró "impresentables puestos por Mauricio Macri y votados por (el jefe del bloque PJ-FpV del Senado, Miguel) Pichetto y por otros senadores radicales".

Abuelas

Por su parte, Abuelas de Plaza de Mayo celebraron la "actitud independiente" de los jueces que rechazaron aplicar el 2x1 al represor Héctor Girbone (ver aparte).

"Desde que se hizo público el vergonzoso fallo las Abuelas estamos con el corazón en la mano pensando con qué genocidas deberá compartir la vida el pueblo argentino. Las consecuencias no tardaron en llegar: los defensores de genocidas se acercaron a Tribunales a pedir por este privilegio absurdo e injusto", señaló Abuelas, y destacó: "Felizmente, la sociedad también reaccionó con rapidez y firmeza a los intentos de olvido", puesto que "desde que se hizo público el fallo, las redes sociales se inundaron de consignas contra el 2x1 para genocidas".

Quedó detenido el militar que se quiso asilar en la Nunciatura

El militar retirado Emilio Guillermo Nani, involucrado en causas de lesa humanidad, quedó detenido ayer en Mar del Plata, donde será indagado por el juez federal Santiago Inchausti, luego de que esta semana solicitara asilo en la Nunciatura Apostólica.

Su abogado defensor, Eduardo San Emeterio, dijo que Nani "se presentó espontáneamente luego de enterarse que había una orden de detención". Agregó que "no tiene ninguna imputación en concreto ya que fue acusado en una causa genérica por haber participado del grupo de artillería 601 de Mar del Plata".

Nani había solicitado asilo representación diplomática de la Santa Sede, que no respondió el pedido, cuando se enteró que era buscado. "Tomo esta decisión por la ausencia de garantías constitucionales y procesales para quienes tuvimos la responsabilidad de participar en la guerra contraterrorista", dijo el teniente coronel en la carta ante la Nunciatura.

Nani combatió en Malvinas y perdió un ojo en la recuperación del cuartel de La Tablada.