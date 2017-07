Referentes del macrismo y el massismo hicieron una renuncia pública a los fueros

Tras la polémica desatada por el pedido de un fiscal para desaforar y detener al diputado Julio De Vido, referentes del macrismo y del massismo renunciaron públicamente a los fueros parlamentarios en medio de la campaña electoral, lo que abrió un fuerte debate reglamentario en el seno del Congreso.

El jefe de la bancada macrista en Diputados, Nicolás Massot, primereó al anticipar que pedirá autorización al cuerpo para renunciar a sus fueros de arresto, mientras que minutos después Sergio Massa y Margarita Stolbizer, precandidatos a senadores por el frente 1País, también anunciaron una medida similar frente a cualquier requerimiento judicial.

Por su parte, la diputada macrista Silvia Lospennato advirtió que la propuesta de los jefes del Frente Renovador y el GEN "es una estafa mediática que burla a los ciudadanos".

A su vez, la diputada kirchnerista Diana Conti dijo que "es demagogia" lo anunciado por el tándem Massa-Stolbizer, mientras que el peronista disidente Pablo Kosiner señaló que "los fueros son irrenunciables".

"En minutos estoy firmando un proyecto de resolución para presentar en la Cámara de Diputados para pedir que el cuerpo me autorice a renunciar a los fueros de arresto. Esto tiene una gestualidad muy importante porque quiero sentar un precedente para que se debata esto con seriedad, no solo por De Vido sino para adelante, porque lamentablemente presumo que este no será el último caso", comunicó Massot.

El anuncio del diputado por Córdoba se conoció casi en simultáneo con la conferencia de prensa de Massa y Stolbizer, quienes coincidieron en destacar que "la política necesita recuperar la ejemplaridad".

"En la Argentina el mayor problema no es la corrupción sino la impunidad de los corruptos", enfatizó la diputada por el GEN, mientras que el tigrense avisó: "Vamos a la elección (legislativa) sin privilegios. Esperamos por el bien del país y la salud de la democracia que todas las fuerzas políticas hagan lo mismo".

Para Massa, "los fueros son un privilegio aberrante que atrasa 200 años", y Stolbizer reivindicó su renuncia a los fueros porque "deja en evidencia a aquellos que utilizan como maniobra electoral la idea de que son los únicos defensores tratando de poner a todos los demás del otro lado".

Lospennato, quien también es constitucionalista, explicó que "si un juez quisiera detener a Massa igual tendría que pedir a la Cámara su desafuero", como establece la ley que reglamenta el artículo 66 de la Constitución (ver página 12).

"Esto es demagogia. El fuero funciona sólo contra una orden judicial que pide el desafuero para privar de libertad al legislador", profundizó, por su parte, Diana Conti".

En la misma línea, Kosiner sostuvo que lo anunciado por los precandidatos de 1País es "una sobreactuación".

El senador radical Luis Naidenoff indicó a través de su cuenta en Twitter que "no se puede renunciar a los fueros, como ningún ciudadano puede renunciar a ningún derecho constitucional".

El precandidato a senador nacional por el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, consideró que la de Massa "es una posición reaccionaria, retrógrada y aventurera", y resaltó que "hay que sacarles los fueros al corrupto y proteger el derecho de opinión, que para eso nacieron los fueros".