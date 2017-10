Recelos y faltazos en la oposición

El jefe de la bancada del Frente para la Victoria (FpV) en Diputados, Héctor Recalde, adelantó ayer que no va "a ir a la convocatoria" que hizo el presidente Mauricio Macri a diferentes sectores políticos y sociales en el CCK.

"No voy a ir. Mejor que estar ahí sentadito, leeré después el informe, que auguro que será lo que pienso para el futuro. El debate institucional lo vamos a dar en el Parlamento. Me parece que una reunión así no tiene sentido", sostuvo Recalde.

El legislador kirchnerista se refirió puntualmente al proyecto que tendría el Ejecutivo en materia laboral: "¿Cómo van a remediar todos los daños que tuvo el trabajador en negro?".

Protestas

En tanto, diferentes organizaciones sociales encabezadas por Barrios de Pie realizarán hoy una manifestación con ollas populares frente al CCK para protestar por no haber sido convocados por el presidente a la reunión multisectorial.

"Vamos a hacer una olla popular para graficar que un sector social está afuera del diálogo que plantea Macri", explicó el coordinador nacional de ese movimiento, Daniel Menéndez.

De la jornada participarán también la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).