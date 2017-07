Randazzó tildó de "oportunista" a Massa por su renuncia a los fueros

El candidato a senador nacional por el frente Cumplir, Florencio Randazzo, tildóp de "oportunista" a la iniciativa de los diputados y referentes del frente electoral 1País Sergio Massa y Margarita Stolbizer de renunciar a sus fueros parlamentarios.





El ex ministro del Interior y Transporte durante la gestión kirchnerista dijo que "no haría el oportunismo de Massa", y agregó: "Renuncia (a los fueros) ahora que está este tema en el tapete. No creo en los fueros ni para De Vido, ni para Cristina ni para Massa ni para nadie".





Randazzo también habló sobre la reunión que mantuvo con Cristina Fernández poco antes de la definición de listas para las PASO y pidió una autocrítica de la gestión kirchnerista. "La charla fue muy amigable, como dos personas normales. Poder hablar así se valora finalmente", dijo.

#DeboDecir Randazzo respondió a los que lo califican de "traidor" : "Yo he honrado al Gobierno anterior" pic.twitter.com/4hk4u1yQk9 — América TV (@AmericaTV) 10 de julio de 2017

El candidato a senador dijo que no se avergüenza de haber sido parte del gobierno anterior, aunque lamentó que "el gobierno que tal vez más cosas hizo por los humildes terminó siendo percibido como un gobierno poco humilde". Señaló que "de los pecados, como los hechos de corrupción, la Justicia deberá determinar la responsabilidad" de cada funcionario.