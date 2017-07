Randazzo se manifestó "en contra de los fueros" en alusión al caso de Julio De Vido

El precandidato a senador por el Frente Justicialista Florencio Randazzo aseguró hoy que está "en contra de los fueros" parlamentarios, en alusión al caso que involucra a su excompañero de Gabinete y rival interno, Julio De Vido.

"Estoy en contra de los fueros, me parece que los hombres que tenemos responsabilidad pública nos tenemos que someter a la Justicia como cualquier ciudadano común", afirmó Randazzo ante la prensa.

Al ser consultado sobre la situación del exministro De Vido, con quien mantuviera una fuerte interna durante su convivencia en el Gabinete de la presidenta Cristina Kirchner, Randazzo evaluó que quienes pasaron por la función pública deben "dar todas las explicaciones del caso al conjunto de la sociedad".

Randazzo se pronunció de esta forma en declaraciones periodísticas luego de que el fiscal federal Carlos Stornelli pidiera el desafuero y la detención de De Vido en el marco de una causa por presunto desvío de fondos por un proyecto de la minera de Río Turbio, en Santa Cruz.

Por otra parte, el exfuncionario nacional también destacó su labor al frente del Ministerio del Interior y Transporte, al participar de la 10ª Jornada de la Mujer de la Unión Ferroviaria.

"Sentimos con orgullo que asumimos un desafío en una etapa muy difícil, después de la tragedia de once, después de tanto dolor. Pudimos llevar adelante un proceso de transformación formidable, algo pocas veces visto en la historia ferroviaria", resaltó Randazzo.

En este sentido, el exministro subrayó que durante su gestión se incorporaron "100 locomotoras nuevas, 3.500 vagones y 1.500 kilómetros de vías en ejecución".

El precandidato a senador nacional en la provincia de Buenos Aires del PJ por la lista "Cumplir" fue recibido en la sede sindical por el secretario general del gremio, Sergio Sasia, quien lo elogió en varias oportunidades y sostuvo que es una persona que "ha demostrado tener palabra".

En clave electoral, Randazzo se mostró muy crítico al Gobierno, al que calificó como "demasiado refractario al reclamo de la sociedad" y lo acusó de no entender que "detrás del trabajador, hay una familia".

"Estamos proponiendo una alternativa para ponerle un límite al gobierno de Macri, sin el oportunismo de (Sergio) Massa y sin la soberbia de Cristina", precisó.

Finalmente, el exministro desestimó los resultados de los sondeos electorales al señalar que él no hace "política por encuestas" y afirmó que pudo "haber sido gobernador" bonaerense pero que prefirió no competir en esos comicios porque "no estaba de acuerdo con que el candidato se eligiese a dedo, y mucho menos con acompañar como gobernador a quien no respetaba en la gestión, que era el gobernador en aquel momento, Daniel Scioli".

"En esta oportunidad señalé que pretendíamos participar de la elección de los candidatos a través de la voluntad del conjunto de la sociedad y no del dedo de Cristina, por eso decidí no aceptar acompañarla", agregó.