Randazzo: "No me asustan los aprietes y no voy a bajar los brazos"

El candidato a senador por el Frente Justicialista, Florencio Randazzo, relanzó ayer su campaña para las generales de octubre con un duro mensaje a la ex presidenta Cristina Kirchner y advirtió que, si bien "podrán quebrar a algunos compañeros" de su espacio, a él no lo asustan los "aprietes" y no va a "bajar los brazos".

"A los que han agredido a compañeros, atentado contra nuestros locales, apretado a nuestros candidatos, ofreciendo cargos por ahí les digo que eso es subestimar a la gente: los votos no son de los dirigentes ni de nadie. Podrán quebrar a algunos compañeros. No todos están preparados para aguantar las presiones. Y algunos andan flojos de convicciones", señaló Randazzo desde el microestadio de Argentinos Juniors, donde se realizó el Plenario de la Militancia del Movimiento Evita de la provincia de Buenos Aires.

Y, al respecto, agregó: "Pero ni a mí ni a ninguno de los que estamos acá ni a los más de 500 mil que nos acompañaron nos asustan las amenazas ni los aprietes, y no vamos a bajar los brazos por un par de oportunistas. No somos busca cargos. Somos militantes comprometidos con cambiar de una vez por todas el futuro de nuestro país".

En su mensaje ante cientos de militantes, el ex ministro agregó que "el futuro no se construye con pasado" y completó: "Del pasado se aprende compañeros, pero al pasado no se vuelve".

"Tengo que darles una mala noticia: Macri va a ser presidente hasta 2019, porque así es la democracia. Y ni Cristina ni nadie le va a poner un freno antes. Eso es mentira. No se dejen engañar. Nadie desde una banca lo va a hacer", sostuvo en alusión al pedido de la ex mandataria para agrupar el voto opositor detrás de Unidad Ciudadana en octubre.

De inmediato, preguntó: "¿Saben cómo se le pone un freno a Macri? Hay que ganarle las elecciones en 2019. ¡Y para ganar las elecciones en 2019 tenemos que empezar hoy! ¡Yo puedo perder una elección pero jamas voy a entregar mis convicciones!".