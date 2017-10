Randazzo: "CFK es la única que no le garantiza una victoria al PJ en 2019"

El candidato a senador nacional por Cumplir (PJ) Florencio Randazzo aseguró ayer que le "dolería mucho saber" que Cristina Fernández "tuvo que ver con un hecho de corrupción", a la vez que advirtió que la ex presidenta "es la única que no garantiza una victoria" al PJ en las elecciones generales de 2019.

El ex ministro de Transporte, además, sostuvo que se habría postulado a gobernador bonaerense en 2015 si hubiese estado vivo Néstor Kirchner, al considerar que el ex jefe del Estado "tenía mucho más oficio en la construcción política" que la actual postulante a senadora nacional de Unidad Ciudadana.

El ex funcionario nacional dijo que rechazó la posibilidad de ir en tándem en las presidenciales de 2015 con Daniel Scioli porque "no lo respetaba" al ex gobernador bonaerense debido a que el ex motonauta "estaba más preocupado por el marketing que por la gestión".

Randazzo, consultado por Crónica TV sobre si como funcionario nacional conoció algún caso de corrupción, respondió. "No, nada. (El ex secretario de Obras Públicas José) López no andaba corriendo y diciendo: «Tengo estos bolsos de plata». No pasaba eso".

Y, cuando se le preguntó si consideraba que la ex primera mandataria estuvo al tanto de algún ilícito, contestó: "Yo creo que no lo hubiera permitido. A mí me dolería mucho saber que Cristina tuvo que ver con un hecho de corrupción, pero eso se lo tenemos que dejar a la Justicia", y reclamó "que la Justicia lo determine rápidamente".

El ex ministro se diferenció de sus competidores de extracción justicialista, la ex jefa del Estado y el candidato de 1País Sergio Massa.

"Massa, en el 2013, fue en una lista común con (el ahora presidente Mauricio) Macri. A mí me cuesta entender eso. Y Cristina dice: «Yo fui peronista siempre». ¿Y por qué dividió al peronismo con Unidad Ciudadana?", cuestionó Randazzo.