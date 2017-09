"Han querido que me baje de mi candidatura a diputado nacional. Hubo presiones directas e indirectas para que no me presente en las generales. Por respeto a las 100 mil almas que votaron, quiero seguir caminando por la calle sin que me puteen. Además, en el caso de renunciar se terminaba mi carrera política electiva, que siempre fue por el dedo de la gente, por el voto". Así de terminante fue Jorge Boasso, postulante a la Cámara baja por Unite.

"No lo descarte. Siempre competí y obtuve mi cargo por la gente. No busco cargos. Siempre tuve el objetivo de la Intendencia de Rosario, salvo en 2015, que me atrajo la opción de ser vicegobernador de Santa Fe", agregó el actual concejal radical.

También reivindicó su apoyo a Mauricio Macri, pero volvió a criticar a José Corral por haberse "pintado de amarillo" cuando —en 2015— "apoyó la candidatura de Miguel Lifschitz y el socialismo".