Promesas de campaña y un esfuerzo por subrayar diferencias, en las conclusiones finales

Estas fueron las conclusiones principales de los cinco candidatos a diputado nacional tras el debate realizado esta noche en las instalaciones de Canal 3.





1) Jorge Boasso (Unite): "Tenemos dos opciones el domingo: o le damos mas fuerza al cambio o retrocedemos a un modelo de gobierno de los más corruptos de la historia argentina. El kirchnerismo pasó de ser un espacio político a una secta, que demostró que lo único que hace es ponerle palos en la rueda a este cambio. Para eso se necesitan diputados con cojones, porque en la Cámara hay que debatir contra los Rossi, los Kiciloff, los De Vido. El cambio no es propiedad de nadie, es un sentimiento de miles de argentinos. Yo fui candidato a vicegobernador de Macri. Creí en él y sigo creyendo. Si usted tiene los mismos sueños pido que nos acompañe con su voto".





2) Diego Giuliano (1Proyecto Santafesino): "La campaña no puede ser una discusión entre políticos. Los santafesinos quieren que les resuelvan sus problemas, para ser felices, sin que el Estado se convierta en un enemigo. Yo asocio a Rossi con la defensa de la corrupción. Soy peronista pero no voy a defender a este tipo de personajes (mostró una foto de Julio De Vido) En Santa Fe hay que construir una tercera fuerza que supere al macrismo, al kirchnerismo y al socialismo. Y eso depende de lo que hagas vos el domingo. Me parece fundamental que yo no te pida que me regales tu voto, quiero que me lo prestes por un ratito y me controles y me lo quites si no te cumplo. Votá porque vos podés hacer los cambios y la renovación".





3) Agustín Rossi (Frente Justicialista): "Fui chicaneado y tomé la decisión de no contestarlas para poder hablarte a vos. Voy a ir al Congreso a defenderte a vos y a los santafesinos que no tienen trabajo y están buscando, a los que tienen y no legan a fin de mes, a los industriales, a las economías regionales, a los jóvenes, a los científicos víctimas de los recortes presupuestarios y a las mujeres que están en busca de sus derechos. El Frente Justicialista es la única opción para vencer al macrismo. Ahora les pedimos que nos ayuden con un voto más para que Santa Fe no se vista de esa ola amarilla".





4) Albor Cantard (Cambiemos): "El 22 de octubre los argentinos elegimos entre dos modelos de país. Hace dos años dijeron que íbamos a eliminar los subsidios, que íbamos a sacar la asignación universal. Y acá estamos con la necesidad de consolidar el proceso de cambio. El cambio empieza a verse, con las autovías, los ferrocarriles, los préstamos hipotecarios. La Argentina se está recuperando después de doce años de corrupción, de los bolsos de López y de De Vido. Desde que asumió Macri Santa Fe ha sido de la más beneficiadas y vamos a recuperar lo que nos quitó el kirchnerismo. Estamos logrando mayor seguridad. Nos falta muchísimo por hacer, lo importante es que estamos por el camino correcto. evitemos ponerle el freno de mano a este cambio".





5) Luis Contigiani (Frente Progresista): "No nos da lo mismo una Argentina que permite blanquear capitales a los parientes, que permite tirar bolsos. No nos da lo mismo diputados que van a levantar la mano por un gobierno central. No nos da lo mismo una Argentina federal que una unitaria, con flexibilización laboral, tenemos que reaccionar. No nos da lo mismo una Argentina de la bicicleta financiera, un país con convicciones que sin convicciones. Por eso santafesinos reaccionemos, la Argentina no nos puede dar igual. Por eso confío en ustedes".