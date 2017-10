"Podemos vivir bien en Rosario", argumentó Daniel León en su cierre de campaña

La candidata Daniela León, junto a los demás candidatos de su lista Simón Boffelli, Rodrigo Cerdáy Cecialia Petrocelli, encabezaron el cierre de campaña en el centro de la Ciudad. Allí Daniela dio un discurso donde valorizó lo realizado en la campaña e invitó a su espacio a seguir caminando los barrios después de las elecciones. "Somos los únicos que estuvimos escuchando a cada vecino, somos los únicos que recorrimos todos los barrios de la ciudad, por eso estoy orgullosa de la campaña que hicimos. Nuestra campaña nos representa: trabajo incansable, compromiso y acción, eso somos nosotros", argumentó.Además agregó "yo soy mujer, encabezo esta lista y no voy a permitir que ninguna mujer de la ciudad de Rosario sea excluida, no voy a permitir que no pueda llevar a sus hijos al médico después de las 5 de la tarde, porque los centros de salud cierran por la inseguridad", expresó Daniela ante vecinos de distintos barrios de la Ciudad.Las actividades de la jornada de ayer comenzaron con un desayuno en barrio La Cerámica con el grupo de mujeres emprendedoras "Verde Esperanza"; continuaron en zona norte con una recorrida en La Florida; seguido de un almuerzo en la Biblioteca Raíces y Alas de La Tablada en la zona sur; y una visita al barrio Villa Urquiza en zona oeste."Somos rosarinos que queremos a la ciudad de Rosario, no nos colgamos de ningún presidente, no nos colgamos de ningún gobernador. Somos vecinos como ustedes que conocemos los problemas de cada barrio de la ciudad y queremos resolverlos para que vivamos bien. Podemos vivir bien en Rosario", prosiguió.Por último, agradeció a todos los presentes y llamó a la reflexión: "Necesitamos más mujeres en el Concejo Municipal, en los últimos 35 años, todas las ordenanzas que crean los programas que cuidan a las mujeres de la ciudad, fueron creadas por mujeres. Los temas de las mujeres, siempre los trabajamos las mujeres".