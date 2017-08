Piden que De Vido sea indagado porun supuesto pagode sobreprecios

El fiscal federal Federico Delgado requirió ayer que el diputado nacional y ex ministro de Planificación e Infraestructura Julio De Vido sea citado a declaración indagatoria por presuntos sobreprecios en contratos con la constructora brasileña Odebrecht SA.

Enterado de la presentación De Vido, cuestionó con dureza a Delgado y sostuvo que se trata de "un relato digno de una novela".

Delgado incluyó en el requerimiento que presentó al juez federal Daniel Rafecas a otros 14 imputados, entre ellos, el ex secretario de Energía Daniel Cameron, y el ex titular de Enargas Fulvio Madaro.

En la causa que investiga el proyecto Ampliación Gas 2006-2008, de construcción de los gasoductos Norte y Sur, el fiscal los imputó por "defraudación contra la administración" y "negociaciones incompatibles con la función pública" y adelantó que "casi seguro" también hubo "cohecho" (coimas).

La lista de llamados a indagatoria se completa con el ex vicepresidente de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) Luis Beuret, el ex subgerente de Cammesa Julio Bragulat, el ex subsecretario de Combustibles Cristian Folgar, el ex gerente de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa y el ex subgerente de Nación Fideicomisos Marcelo Quevedo Carrillo.

Además, Daniel Ridelener, de Transportadora de Gas del Norte; Pablo Ferrero, de Transportadora de Gas del Sur; Armando Roberto Loson, de Rafael Albanesi, y Flavio Bento de Faría y Marico Faría Silva, apoderados de Odebrecht.

"El Ministerio de Planificación se valió de la figura de los fideicomisos, lo que garantizó fiscalizaciones limitadas y permitió realizar licitaciones arregladas cuyos rasgos principales fueron la participación de pocas empresas y los sobreprecios", sostuvo el funcionario judicial.

Delgado subrayó que al analizar el expediente "hay certezas" de que se pagaron coimas "pero aún no hay pruebas" y consideró que "los posibles sobornos incentivaron la elección de empresas, el ingreso de nuevos actores y los costos mayores sin justificación".

"Todas esas características generaron que el Estado nacional terminará pagando valores mucho más elevados por las obras que en lo que en rigor valían", enfatizó y puntualizó que "el Estado fue engañado por un grupo de funcionarios y de empresarios privados".

Delgado hizo hincapié en que "los empresarios junto a los funcionarios y los responsables de administrar los fondos del Estado al momento de los hechos investigados, engañaron al Estado nacional en la contratación para sacar un beneficio económico".

Respuesta

A través de un escrito, De Vido cuestionó la actuación del fiscal y aseguró que sus argumentos para pedir la indagatoria constituyen "un relato digno de una novela" y acusó al Delgado de desconocer la verdadera responsabilidad que tenía cuando conducía Planificación Federal. "Veo que las incumbencias de los cargos de cada uno de los funcionarios lamentablemente la Justicia no las conoce, las ignora o simplemente no las ha leído", sostuvo al respecto.

"Se me atribuyen en todas y cada una de las actuaciones judiciales como propias competencias que no tuve ni he tenido en el marco de las normas que rigieron mi actuación en Planificación", agregó.

En otro tramo del escrito, De Vido recordó que en la tensa sesión de Diputados de la semana pasada en la que se trataron los proyectos para echarlo de la Cámara, ocurrió algo similar, y consideró que ese día el Congreso fue "un patíbulo".

De paso, De Vido cuestionó al fiscal por no haber determinado aún el origen del dinero que José López intentó ocultar en un monasterio de General Rodríguez. "Ha sido incapaz de determinar el origen del dinero que se atribuye haber secuestrado de manos de José López. ¿No lo sabe, no lo dice o a alguien no le conviene que se averigüe? ¿El dinero es falso? ¿Papel pintado? ¿Está termosellado? ¿Por quién? ¿Un particular o una entidad bancaria? ¿Se abrió y se certificó la numeración? Millones de preguntas sin respuesta", cuestionó el diputado.