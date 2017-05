Piden la detención del jefe de la Policía porteña por supuesto cobro de coimas

reacción. Potocar procuró ayer despegarse de las acusaciones.

El fiscal José María Campagnoli pidió ayer la detención del suspendido jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, José Potocar, en el marco de una causa por presunto cobro de coimas, aunque el acusado se defendió y dijo que es "una persona honorable".

La investigación de Campagnoli arrojó sospechas sobre Potocar como uno de los supuestos líderes de una asociación ilícita que exigía dinero a comerciantes de Núñez y Saavedra, a cambio de una seguridad privilegiada.

Ahora, el juez de la causa, Ricardo Farías, debe definir si hace lugar a la solicitud del representante del Ministerio Público.

El sábado pasado, frente a la investigación judicial, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió suspender a Potocar.

El jefe de la Policía de la Ciudad fue involucrado a partir de testimonios que lo sindicaron como el destinatario final de coimas cobradas a comerciantes. Y también porque constan en el expediente anotaciones en un cuaderno sobre los canales de pagos ilegales.

En la causa ya están procesados con prisión preventiva dos altos oficiales de la Policía Federal por el delito de asociación ilícita por el cobro de dinero a locales a cambio de protección (en los barrios de Núñez y Saavedra), donde quedó bajo la lupa la comisaría 35ª.

Hasta el momento están detenidos con prisión preventiva la comisaria inspectora Susana Aveni y el subcomisario Marcelo Stefanetti, a quienes además se trabó embargo por 350 mil pesos.

Por su parte, Potocar se quebró ante las cámaras de televisión al asegurar que es una "persona honorable" y se mostró dispuesto a "responder a todo lo que pidan" en la Justicia.

"¿Dónde me voy a fugar? Voy a quedarme acá para responder todo lo que me pidan. Pero no es justo. Instalaron en la sociedad que Potocar es corrupto, pero soy una persona honorable", sostuvo en una entrevista que brindó a América 24, en su casa y junto a sus hijos.