Piden elevar a juicio oral a De Vido por la compra de trenes chatarra

El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer que el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido vaya a juicio oral y público por la compra de material ferroviario usado a España y Portugal, en la cual se sospecha que abonaron sobreprecios.

Frente al magistrado federal Julián Ercolini, el fiscal pidió que el actual diputado nacional vaya a juicio por "defraudación a la administración pública" en una causa en la que ya está acusado el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

El fiscal acusó a De Vido de haber firmado contratos con Portugal en 2004 y 2006 y otro similar con España, en 2010, por la compra de vagones y repuestos ferroviarios que quedaron en desuso por mal estado y en los que se habrían pagado sobreprecios.

Por esa causa, Jaime está detenido desde hace más de un año por orden de Ercolini y camino a juicio oral y público, mientras que en la misma situación está su ex asesor Manuel Vázquez, a quien acusan, a través de Caesa, de cobrar millonarias comisiones.

"En esta oportunidad vamos a solicitar que se enjuicie a los imputados por su participación en el diseño e implementación de esa política pública. No por la política pública en sí misma sino porque ella envuelve comportamientos delictivos", sostuvo Delgado en el dictamen.

Para Delgado, los contratos con España y Portugal "se desplegaba bajo la dirección del Ministro de Planificación", a cargo de De Vido, por lo que tenía el control sobre la operatoria.

Además, recordó que hay tres contratos que llevan la firma del ex ministro: uno de 2004 con Caminhos de Ferro Portugueses por la compra de 17 unidades por 3.832.696 de euros; otro con la misma empresa, en 2006, por el cual se pagaron 20.221.500 de euros por 25 unidades y, finalmente, uno firmado el 16 de julio de 2010 con el Ministerio de Fomento del Reino de España, de 76 millones de euros por más de mil unidades.

El fiscal evaluó que, si bien De Vido descarga la responsabilidad en sus entonces subordinados, él tenía "el poder de gobierno de los sucesos" y lo que le permitió "controlar cada paso de la maniobra y, formalmente, aparecer en la escena lo menos posible".

"La instrumentalización de la ley y de la jerarquía administrativa de la burocracia fue el medio para alejarse formalmente, pero acercarse al máximo a los acontecimientos", agregó.

Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), por el contrato que preveía pagos de 200 millones de euros por parte del Estado nacional, del cual se abonó la mitad, hubo al menos 171 por ciento en pago de sobreprecios.

Además, se constató que gran parte del material rodante comprado en ambos países era inutilizable por el mal estado en el que se encontraba.

No obstante, los acusados explicaron que se avanzó en la adquisición porque las formaciones se iban a reparar en la Argentina para reactivar los talleres ferroviarios.

Once: revés del ex ministro

El Tribunal Oral Federal Nº4 rechazó ayer in limine el pedido del ex ministro de Planificación Julio De Vido para ser sometido a un juicio por jurados en la causa por su responsabilidad en la tragedia de Once (51 muertos). La defensa de De Vido había solicitado esa instancia frente a "la necesidad de contar con un juicio justo, libre de presiones o sospechas políticas, que finalice con una sentencia dictada por un tribunal independiente e imparcial".