Pichetto: fue un "error" que Cristina no enfrentara en las Paso a Florencio Randazzo

El senador nacional Miguel Angel Pichetto dijo hoy que fue un "error" que la expresidenta Cristina Kirchner no enfrentara en las Paso bonaerenses a Florencio Randazzo, dentro del Frente Justicialista, porque "si le hubiera dado la Primaria, la historia del peronismo hoy sería otra".

"Ha habido una decisión política de no estar en el debate del peronismo y yo creo que fue un error", consideró Pichetto en referencia a la conformación del Frente Unidad Ciudadana que impulsó la expresidenta para no competir dentro del PJ con quien fuera su ministro de Interior y Transporte, y recordó que el peronismo todavía no saldó el "debate sobre la derrota del 2015".

El presidente del bloque del FPV-PJ formuló declaraciones durante una disertación que brindó esta tarde en el hotel Castelar: "Si Cristina hubiera dado las Primarias a Randazzo la historia del peronismo hoy sería otra", sentenció, y explicó la cuestión desde las matemáticas: "Porque al 34 por ciento de Cristina le sumamos el 6% de Randazzo y estaríamos en un 40%".

"La Primaria del peronismo hubiera sido importante e intensa, y le hubiera dado una identidad", remarcó Pichetto en referencia a Cristina Kirchner, antes de aclarar que su postura "no tiene que ver con cuestiones de naturaleza personal, porque fui parte de su gobierno y actué con disciplina, como lo hacen los hombres del peronismo".

La semana pasada, Pichetto había advertido que la expresidenta no tendría lugar en el bloque que integren los senadores peronistas porque "la señora, si armó un partido, tendrá un correlato en la vida parlamentaria, con un bloque que tendrá que denominarse Unidad Ciudadana".

Respecto de la labor legislativa tras los comicios de medio término, Pichetto apuntó que el "peronismo, con los gobernadores y el movimiento obrero tendrán que trabajar una alternativa, pero siempre será una alternativa democrática constructiva".

Acto seguido, Pichetto remarcó que después de octubre, el oficialismo "no va a cambiar estructuralmente la composición del Congreso, por lo que va a tener que seguir consensuando" con la oposición para poder sacar las leyes, pero al mismo tiempo dejó en claro que la "responsabilidad de la convocatoria está del lado del gobierno, que tiene que encontrar un peronismo capaz" de generar acuerdos.

Y en ese marco habló sobre la responsabilidad que asumen los senadores, como representantes de los gobiernos provinciales, de darle "gobernabilidad a los gobernadores" del peronismo.

Pichetto también se refirió a la polémica que generó su propuesta para limitar el ingreso al país de extranjeros. "Controlemos quién viene; si vienen con antecedentes penales, no", insistió, al tiempo que convocó a "revisar el rol de las Fuerzas Armadas en las fronteras" y a recuperar al Ejército: "Su presencia tenía efecto disuasorio", sentenció y para ejemplificar se refirió a la Patagonia.

Cuando le preguntaron sobre el caso de la desaparición de Santiago Maldonado Pichetto aclaró que "es un tema difícil de abordar", pero cuestionó a las comunidades mapuches que ocupan territorios entre El Bolsón y Esquel porque "tienen un tufillo a Sendero", en referencia al peruano Sendero Luminoso.

"Hay que debatir qué hacemos con estos sectores violentos que queman refugios y reivindican un Estado dentro del Estado", al tiempo que cuestionó "el argumento de tierra sagrada y toda esta pavada", desatando el aplauso del auditorio.

En tanto, cuando le pidieron una reflexión poselectoral, Pichetto dijo: "Después del 22 de octubre me quedo con la imagen de (Antonio) Cafiero y (Raúl) Alfonsín en el balcón. Creo que el desafío va por ahí", concluyó al cerrar la disertación sobre "El proyecto nacional de desarrollo: la Argentina que viene" que tuvo lugar en el auditorio del primer piso del hotel Castelar, organizado por la revista "Movimiento 21" que dirige el sindicalista del personal de los organismos de control (Apoc), Hugo Quintana.