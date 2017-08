Pese a las "fugas" y a las presiones, Randazzo no baja su candidatura

Pese a las "fugas" diarias que padece su espacio y ante las presiones de sectores del kirchnerismo para que se baje de la pelea, el candidato a senador nacional del Frente Justicialista por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, reunió ayer a su tropa en un plenario y ratificó que competirá en las generales del 22 de octubre.

"El único interés que yo represento y sobre lo cual siento presión es hacia 600 mil bonaerenses que me dieron su voto de confianza, y con ellos vamos a cumplir", sostuvo el ex ministro del Interior y líder de la lista peronista Cumplir.

Con presiones tanto de Unidad Ciudadana como del Frente Renovador para que decline sus intenciones electorales, el oriundo de Chivilcoy se quejó de la "falsa polarización" entre Cambiemos y el kirchnerismo.

En ese sentido, el dirigente opositor subrayó que "no hay ninguna posibilidad" de que se baje de la candidatura a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, ya que indicó que su espacio está "construyendo futuro" y no "especulación electoral".

"Queremos que la gente pueda elegir y vea que somos una alternativa", señaló Randazzo, quien afirmó que se presentará en octubre porque es "respetuoso de los 600.000 bonaerenses que confiaron" en el Frente Justicialista.

El ex ministro kirchnerista sostuvo que tanto en las primarias como camino a octubre "hay una falsa polarización, y nosotros queremos que la gente pueda elegir y vea que somos una alternativa. Dijimos desde el primer día que estábamos construyendo futuro y que no hacíamos esto desde una especulación electoral".

Al llegar al hotel porteño NH Bolívar, donde se desarrolló el primer mitin de su espacio luego del modesto cuarto lugar que logró en las Paso de la provincia de Buenos Aires, el aspirante al Congreso nacional explicó que su objetivo es "plantear que estamos construyendo una alternativa hacia el futuro para que en el 2019 haya, desde el peronismo, una alternativa electoral que represente a los sectores de la clase media, a los más humildes, con vistas a la confrontación con un gobierno que para nosotros no tiene una política para con esos sectores".

Ante los dirigentes de su espacio, remarcó: "Este espacio lo componen personas que pusimos a las convicciones por encima del oportunismo, y estamos tranquilos y orgullosos de haber tomado esta decisión. Podemos mirarnos a los ojos".

"Más que nunca tenemos que salir con todas las fuerzas. Más que nunca tenemos que cumplir con cada uno de los bonaerenses que nos acompañó. No se van a ir: esos bonaerenses sabían que estaban regando una semilla, no esperaban cosechar frutos. Quédense tranquilos que se van a quedar regando la semilla y va a haber más", sostuvo Alberto Fernández, jefe de campaña de Cumplir.

En el hotel NH Bolívar, en el microcentro porteño, el dirigente instó a los integrantes del Frente Justicialista a que "no se crean la pantomima que hacen en el gobierno y que hace Cristina cuando dicen «por culpa de Randazzo podemos perder»".

"Se pierde por su soberbia, porque hubo Paso en Capital, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Chubut, Santa Fe; ¿por qué no hubo Paso en Buenos Aires? Porque a Cristina nadie le puede decir que no. Bueno, acá hubo uno que le dijo que no", agregó Fernández, quien realizó un discurso previo a la presentación de Randazzo.

Estuvieron presentes los intendentes de los partidos bonaerenses de San Martín, Gabriel Katopodis; y de Bolívar, Eduardo Bali Bucca, que también encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales; la compañera de fórmula de Randazzo, Florencia Casamiquela; el senador nacional Juan Manuel Abal Medina, y el referente del Movimiento Evita Fernando Chino Navarro; entre otros.

Horas antes de que se lleve a cabo el plenario, el líder de la agrupación La Florería y postulante a diputado nacional del Frente Justicialista, Ezequiel Auspitz, renunció a su candidatura, se fue con la alianza 1País y acusó a Randazzo de "bajarse los pantalones ante intereses sectoriales".

"No estamos diciendo a quién votar, sólo que con nuestro ejemplo des un paso al costado para garantizar que en las cámaras legislativas sea la mayoría del pueblo argentino el que esté representado y no una minoría privilegiada. Necesitamos un gesto de humildad para poder garantizar, al menos, la discusión y que este gobierno no venga por los derechos adquiridos de todos", manifestó el dirigente, quien cerró su carta de dimisión con una dura frase: "Que la venganza no te ciegue".