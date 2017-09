Peña respaldó a Bullrich y calificó como "inobjetable" la investigación judicial

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, respaldó enfáticamente ayer en el Senado el trabajo del Ministerio de Seguridad nacional en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, al tiempo que negó que haya "contradicciones" en el gobierno de Mauricio Macri y calificó como "inobjetable" la investigación judicial.

Peña concurrió a la Cámara alta a brindar su informe mensual de gestión, en el marco de una sesión especial en la que las preguntas de varios senadores nacionales apuntaron principalmente a la desaparición del joven Maldonado tras un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche de Pu Lof, el 1º de agosto pasado.

La mayor parte de esas preguntas fueron hechas por el núcleo kirchnerista del bloque FpV-PJ, que colgó carteles con el rostro de Maldonado e interrogó al funcionario sobre el futuro de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, las presuntas "contradicciones" en sus dichos y las acciones del gobierno para encontrar al artesano de 28 años.

El jefe de Gabinete se refirió al caso antes de comenzar a dar su informe (que fue breve y se centró en la obra pública) y manifestó la "preocupación y ocupación" del gobierno en "encontrar con vida" a Maldonado, al tiempo que subrayó que mantiene "todas las hipótesis abiertas".

"Si se comprueba algún delito, no habrá ningún tipo de encubrimiento ni planteo que obstaculice el trabajo de la Justicia", agregó el funcionario, para dar paso luego a las preguntas, frente a las cuales respondió: "Siempre se ha planteado la plena colaboración del gobierno con la investigación judicial, hoy inobjetable".

Peña defendió a la ministra Bullrich al resaltar que "no hubo una sola acción de Seguridad que sea objetable en materia de procedimiento y acción", aunque reconoció que "alguno puede cuestionar alguna declaración".

En ese sentido, leyó la versión taquigráfica de la reunión a la que asistió Bullrich en el Senado el 16 de agosto, y subrayó que la ministra dijo: "No damos por sentado que fue Gendarmería ni tampoco que no lo fue. Eso lo tiene que responder la Justicia".

"A Gendarmería la están investigando de arriba a abajo y está bien que así sea. No estamos en contra de eso, lo cual no quita que es irresponsable atacar a esa institución cuando no hay pruebas", agregó.

Protocolo

Además, planteó que el cambio de carátula de la causa "no implica que hubo una desaparición forzada sino que se investiga si hubo una desaparición forzada" y que en el Ejecutivo "se está aplicando el protocolo de acuerdo a esa pesquisa".

"Ya hubo testimonios a analizar por la fiscal y por el juez. Tenemos que ser prudentes, dejarlos trabajar para poder llegar a fondo y profundizar todas las líneas de búsqueda y rastrillaje, que se han intensificado", continuó.

La santacruceña Virginia García apuntó a supuestas contradicciones en las versiones oficiales sobre la presencia del jefe de Gabinete de Seguridad, Pablo Nocetti, en el operativo de Gendarmería, porque Bullrich dijo en su momento que no participó pero "hay fotos que muestran al funcionario hablando con personal de esa fuerza".

"No creemos que hubo una contradicción por una foto", respondió Peña, quien además descartó que "la desaparición de Maldonado pueda tener que ver con asemejar ese contexto a la situación de una dictadura".

Al respecto, concluyó: "Rechazamos de plano no sólo el argumento sino la intención de usarlo, porque consideramos que lleva a un lugar más bajo a la política".