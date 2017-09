Peña dijo que "es lógico que no se contemple la deuda con Santa Fe, aún no hubo acuerdo"

"A esta altura, hacer una especulación sobre eso carece de fundamento. La ministra Bullrich ha liderado con gran coraje la lucha contra el narcotráfico, está trabajando de una manera que no se hacía antes. Estamos muy contentos con el trabajo que viene haciendo".

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, señaló como "lógico" que no esté planteado el pago de la deuda que el gobierno nacional mantiene con la provincia de Santa Fe "porque no ha habido acuerdo", al tiempo que reclamó al gobierno que encabeza Miguel Lifschitz "tranquilidad y honestidad intelectual" debido a las "grandes inversiones en infraestructura" que se realiza desde Nación.En declaraciones al programa, Peña fue consultado sobre los dichos del gobernador Lifschitz, quien se mostró "decepcionado" porque en el Presupuesto 2018 no está contemplada el pago de la deuda por coparticipación con la provincia, y al respecto pidió "separar las cuestiones, es lógico que no esté contemplado (el pago de la deuda) porque no ha habido un acuerdo, por lo que no podemos imputar presupuestariamente algo que no está acordado"."Segundo -amplió el jefe de Gabinete- el gobernador debe tener la tranquilidad y la honestidad intelectual en dejar claro que en el Presupuesto hay una de las mayores inversiones en infraestructura de la provincia de Santa Fe. Y en materia de coparticipación casi duplicó los fondos este año de lo que recibió hace dos años. Los santafesinos tendrán que ver qué se está haciendo con esos recursos extras".Peña -en recorrida por Rosario y otras localidades de la región junto a los candidatos de Cambiemos para las próximas elecciones de octubre- destacó que van a seguir trabajando con el gobierno provincial "como desde el primer día, con una correcta relación institucional, priorizando los problemas de los santafesinos, sin ningún tipo de agenda política partidaria, como fue cuando definimos hace un año el operativo de Gendarmería para combatir el narcotráfico. Sería bueno que el propio gobierno santafesino lo reconozca".Por otra parte, Peña ratificó hoy que "la prioridad número uno es la aparición" de Santiago Maldonado y volvió a negar la salida de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich."A esta altura, hacer una especulación sobre eso carece de fundamento. La ministra Bullrich ha liderado con gran coraje la lucha contra el narcotráfico, está trabajando de una manera que no se hacía antes. Estamos muy contentos con el trabajo que viene haciendo", aseveró.Asimismo, sobre el artesano de 28 años, dijo que "la prioridad número uno es la aparición" del joven.