Pedretti fue reelecto intendente y arranca su quinto mandato en Roldán

José María Pedretti, del Frente Justicialista (FJ), ayer fue electo por quinta vez consecutiva intendente de la ciudad de Roldán al cosechar el 46,3 por ciento de los votos, por encima de la candidata del Frente Progresista (FP), Jorgelina Alfonso, que sumó el 39,2 por ciento, y ambos dejando muy lejos al postulante de Cambiemos, Lucas Vicario, que apenas alcanzó el 12,6 por ciento de los sufragios. En tanto, las tres bancas del Concejo municipal que estaban en juego se repartieron una para cada una de esas tres fuerzas políticas.

"Hemos puesto lo mejor que teníamos y lo hemos demostrado, y la gente lo ha reconocido", exclamó Pedretti visiblemente emocionado en el escenario montado frente a la sede partidaria, y ante un nutrido y ruidoso grupo de simpatizantes.

Planteó que "en desafío importante que empieza mañana, porque tenemos una ciudad con muchos jóvenes y niños, y debemos garantizarles el porvenir y el futuro". Añadió que "tenemos una ciudad que crece: de la última elección a esta se amplió un 22 por ciento el padrón (electoral). Ya somos la tercera ciudad del departamento (San Lorenzo) de las seis que había cuando. Eramos la última en el 2001. Vamos creciendo y desarrollando por lo cual tenemos que estar a la orden del día".

Destacó que "hay mucha gente buena que vino a Roldán a vivir, los quiero al lado mío, que me ayuden a gobernar, quiero que lleguemos a todos lados".

El reelecto intendente también apuntó duramente contra un funcionario del gobierno provincial: "Todos saben que yo no soy de contestar agravios pero es bueno decir la verdad de lo que tuvimos que soportar estos días. Todos saben que yo respeto a todos los que son elegidos por el pueblo, que respeto mucho al gobernador de la provincia (Miguel Lifschitz), a quien considero un líder político, pero si yo fuera gobernador, mañana le pido la renuncia al ministro de Desarrollo Social (el radical Jorge Alvarez), porque inundó Roldán y San Jerónimo con subsidios y cheques para comprar voluntades".

"No esta mal que se ayude a la gente, pero se la debe ayudar como corresponde, no en los comités el sábado a la mañana comprando voluntades, fueron 600 mil pesos en cheques repartidos. Yo sé que esto va a traer ruido pero no me importa", denunció Pedretti, quien añadió: "Que sea elegido quien tenga que ser elegido, no permitamos que vengan a meterse con nuestra ciudad".

En tanto, las tres bancas del Concejo que se renueva se repartieron entre Mariano Mateo (FJ), 38,1 por ciento; Raúl Machado (FP), 31,3 por ciento, y Roberto Amsler (Cambiemos), 21 por ciento.

Escrutado el 100 por ciento de las mesas