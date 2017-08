Para Michetti es "poco razonable" que se postulen dirigentes "con tantas causas abiertas"

La vicepresidenta Gabriela Michetti consideró "poco razonable" que se postulen a las elecciones dirigentes que "tuvieron cargos de presidente o ministros y tienen tantas causas" judiciales abiertas, y afirmó que "antes de querer ser representantes de la gente" los candidatos "deben demostrar que son trasparentes", luego de que la Cámara Nacional Electoral impugnara la precandidatura a senador nacional de Carlos Menem.





"Me parece poco razonable que personas que han sido gobierno, que tuvieron cargos de presidente o ministros y tienen tantas causas sean candidatos, pero es una opinión personal. Antes de querer ser representantes de la gente tienen que resolver eso", observó Michetti anoche justamente en La Rioja, donde el ex presidente no podrá competir en virtud de la condena a 7 años de prisión y 14 de inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia, confirmada por la Cámara de Casación Penal pero sin decisión de la Corte.









La vicepresidenta planteó que estos candidatos "deben demostrar que son trasparentes" y recordó que en el Senado, cámara que preside la dirigente oriunda de Laprida, Menem "fue tratado con el respeto y los honores que corresponde".

"No creo que tenga que ir de candidato cuando la gente no termina de saber si es o no responsable de algo que es complicado. Desde el Senado fue tratado con el respeto y los honores que corresponde, hasta lo recibí en mi despacho junto a su hija y tuvimos un trato muy correcto", refirió.





menem.jpg La Cámara Nacional Electoral dejó a Menem sin precandidatura a senador nacional por La Rioja.

No obstante, Michetti apuntó que "hay como un mito de que el Poder Ejecutivo puede hacer todo, pareciera que se puede hacer cargo del Poder Judicial y la verdad es que este gobierno ha decidido que la justicia va por otro lado".

"No nos podemos meter, queremos que los jueces se den cuenta que son completamente independientes. Solo les pedimos que fallen y lo hagan rápido", indicó.

Michetti visitó La Rioja para apoyar a los precandidatos a ocupar una banca en la cámara alta, el ex ministro de Defensa Julio Martínez y la diputada provincial Inés Brizuela y Doria, y a los postulantes a diputados nacionales Julio Saad y Alfredo Brígido.





Embed Visitando la fundación Padre Praolini, que brinda apoyo escolar, comedor y capacitaciones a 100 chicos de Aguadita de Vargas #LaRioja pic.twitter.com/Fnd7Kxs229 — Gabriela Michetti (@gabimichetti) 7 de agosto de 2017

"El domingo vayan a votar, las Paso son obligatorias. Después discutimos si nos gustan o no", pidió finalmente Michetti en La Rioja.