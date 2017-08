Para Daniela León, "un Estado ausente también genera inseguridad"

La precandidata a concejala Daniela León adelantó algunas iniciativas que propondrá para mejorar la infraestructura y la seguridad de los barrios de Rosario.

León, quien actualmente preside el Concejo Municipal, se refirió al aporte que los ediles pueden hacer frente a esa problemática: "Una policía rosarina que conozca la ciudad y a los vecinos es solamente el comienzo, pero no resuelve la inseguridad. Mientras tengamos calles intransitables, cloacas mal hechas y barrios donde no entran las ambulancias, la consolidación de asentamientos y la mala iluminación, los rosarinos no estaremos seguros. La escalada delictiva empieza en el no hacer".

León señaló que "en el barrio Las Delicias hay zanjas y desagües tapados y la red troncal de cloacas se terminó, pero con fallas".

"En tanto, en los barrios La Cerámica y Unión la gente no se conecta a la red porque quedó muy alta y, cuando llueve, se forma un reflujo que sale directamente adentro de las viviendas. Casos parecidos encontramos en muchos otros sectores de la ciudad, donde las cloacas mal ejecutadas hundieron pavimentos o tienen mal hechas las pendientes. Para los vecinos, la seguridad también es que la casa no se inunde y en eso el Concejo sí tiene competencia", precisó León.

La concejala también evaluó el plan de limpieza de cloacas para 25 barrios que Aguas Santafesinas SA (Assa) anunció días atrás.

"En muchos de esos lugares comprobamos que la concesionaria cobra por las cloacas que no funcionan. Los vecinos están cansados de reclamar y no tener respuestas. Luego de que expusimos la problemática, finalmente la empresa anunció que realizará la limpieza en las cloacas. No es justo para los vecinos que pagan por el servicio que les den respuestas sólo porque el tema toma estado público en los medios", advirtió León.

Asimismo, enfatizó que "las problemáticas en los barrios se repiten: cloacas, calles intransitables y mala frecuencia de colectivos e iluminación, además de la inseguridad".

en los barrios. La precandidata recorrió Las Delicias, La Cerámica y Unión, entre otras zonas de Rosario.