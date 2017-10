Para Corral, la comparación de Bonfatti "no merece otro comentario que el repudio"

El intendente de Santa Fe y titular de la UCR, José Corral, consideró hoy que las declaraciones del exgobernador de Santa Fe y actual diputado provincial Antonio Bonfatti , en las que comparó el ascenso al poder de Mauricio Macri con el del líder nazi Adolf Hitler, "no merece ningún otro comentario que el repudio y la sorpresa de ese tipo de cosas, que la verdad no deberían ni siquiera pensarse".Al ser consultado por la prensa, tras una breve visita del presidente Mauricio Macri a la capital satafesina, Corral dijo que sólo podía referirse a ese tema "un minuto"."El agravio a la comunidad judía, el agravio a los argentinos, el agravio al Presidente, porque él puso a Mauricio Macri a la altura de Hitler, es difícil de rectificar; la rectificación tiene que ser muy fuerte y tiene que ser pública", añadió.Luego, celebró "que otros integrantes del propio partido (Socialista) hayan salido muy duramente a diferenciarse, como el gobernador (Miguel Lifschitz) y otros, incluso candidatos, como Pablo Javkin", postulante a concejal de Rosario.Corral estimó que "las disculpas no son sólo con el Presidente, son con el pueblo y la comunidad judía", y dijo que está "seguro de que se va a rectificar; de hecho, creo que lo hizo en las redes sociales, pero tiene que ser una enseñanza: quienes tenemos situaciones de liderazgo, tenemos que cuidar las cosas que decimos y cómo tratamos ciertos temas".