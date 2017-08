Pablo Rago dijo que extraña "tener plata en el bolsillo para comprar comida"

Pablo Rago decidió opinar sobre la situación actual del país que la consideró "alarmante", "preocupante" y difícil". El actor es uno de los protagonistas de "Los padecientes" que ayer se estrenó en Buenos Aires.

"No estamos mejor que hace dos años. Esa es la verdad. Mi familia no está mejor que hace dos años, yo tampoco. Y soy un tipo afortunado, laburo mucho: termino una película y empiezo otra la semana que viene, no me puedo quejar", consideró.

Embed Estes jueves 27/4 se estrena Los Padecientes de @nicotuozzo sobre la novela de @gabriel.rolon Solo en cines! Una publicación compartida de Pablo Rago (@pablorago72) el 25 de Abr de 2017 a la(s) 6:29 PDT





Consultado acerca de si extraña al kirchnerismo, el actor identificado con las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, contestó: "Extraño tener la guita en el bolsillo para poder ir a comprar la comida. Ahora tenés que pensar que tenés que pagar la tarjeta. No está fácil", sostuvo.

El ex conductor de TVR, acaba de estrenar la película "Los padecientes", con Benjamín Vicuña y Eugenia La China Suárez. El estreno fue oportunidad para hablar del conflicto del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

"¿Si se puede hacer cine en Argentina? Está difícil. Con todo esto que está pasando, hay mucha incertidumbre. También está pasando en el teatro: este verano en Mar del Plata (el teatro) ya estaba muerto desde septiembre", aseguró.

Rago analizó que en los últimos gobiernos democráticos "tuvimos un peronismo que nos engañó, (como) el del 'Turco' (Carlos Menem)" y "doce años particulares" del kirchnerismo, "Ahora estamos volviendo a una época que los que somos un poco más grandes, ya la vivimos. Y no queremos asustar a nadie, pero asustensé".