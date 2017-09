Pablo Moyano llamó a votar por CFK o Sergio Massa

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, llamó a votar por la ex presidenta Cristina Fernández o el jefe de 1País, Sergio Massa, en las legislativas, para evitar una "flexibilización laboral", aunque el titular de Canillitas, Omar Plaini, sostuvo que la CGT "no es el brazo político ideológico del peronismo".

"Vamos a llamar a los trabajadores a que voten a la oposición y, en la provincia de Buenos Aires, están Cristina y Massa; ojalá que los trabajadores les den el voto", enfatizó Moyano.

El hijo del ex jefe de la central Hugo Moyano se expresó así tras los alineamientos públicos de cara a los comicios de los integrantes del triunvirato Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid.

Daer se manifestó en favor de la ex presidenta y Acuña ratificó su apoyo a Massa, mientras Schmid aclaró que no había llamado a sufragar por Fernández de Kirchner luego de sostener que, si le "tocara votar en la provincia no tendría dudas en ejercer un voto opositor sobre un trazado económico que no tiene en cuenta" a los trabajadores.

Pero Pablo Moyano advirtió que "si Cambiemos gana los comicios de octubre, al día siguiente van a querer sacar la reforma laboral".

"Queremos saber cómo van a votar los diputados y senadores en caso de que el gobierno quiera imponer la flexibilización laboral", añadió.