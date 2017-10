Pablo Javkin: "Hacemos sin corrupción ni clientelismo"

El candidato a concejal por el Frente Progresista Pablo Javkin llamó a los vecinos a respaldar con su voto la consolidación de un proyecto político "que garantiza el acceso a lo público" y se comprometió a "hacer lo que falta" en la ciudad "porque siempre tuvimos que pelear por lo nuestro y lo hemos hecho con orgullo y dignidad". Además, aseguró: "Seguiremos transformando la ciudad sin corrupción ni clientelismo, con sensibilidad y compromiso social".

Javkin analizó que "hoy los rosarinos están seguros cuando se trata de acceder a la educación pública, a la salud pública, al transporte público, a lo que es de todos". En ese sentido, amplió: "Esto no es casualidad: fuimos haciendo juntos un montón de cosas para progresar. No se trata de promesas o teorías sino de realidades cotidianas y palpables, no hay que traer a la ciudad los problemas que Rosario no tiene".

Luego, recordó: "A mí me tocó volver de un lugar cómodo en la política. Renuncié como diputado nacional y vine a trabajar a la ciudad, y desde entonces tuve la oportunidad de escuchar a los rosarinos y rosarinas, de recorrer cada barrio, caminar, recibir las cartitas que te dan los vecinos. En definitiva, ver de cerca los problemas y hacerles frente, arremangarse y resolver".

El candidato del FPCyS fue contundente al afirmar que "los cambios no se hacen relatando o comentando, y mucho menos desde un escritorio, sino laburando todos los días donde sea necesario. Reconociendo las demandas y garantizando derechos".

Finalmente, sostuvo: "A los rosarinos nunca nadie nos regaló nada, siempre nos costaron un poco más las cosas, siempre hubo que pelear por lo nuestro y yo propongo eso: que peleemos por lo nuestro con energía y recuperemos lo mejor que tenemos, lo que nos caracteriza. El orgullo por nuestra ciudad".