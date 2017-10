Pablo Javkin: "Estoy preparado para el futuro de Rosario"

Tras el cierre de campaña, el candidato a concejal por el Frente Progresista Pablo Javkin dijo haberse preparado "toda la vida para este momento, dejando un lugar cómodo en la política, como una diputación nacional, para venir a trabajar en la ciudad, y hoy los cambios ya se ven y están en marcha. Desde el Concejo quiero profundizar esto y lograr que deje de ser una traba para que la ciudad avance".

El secretario general del municipio dijo sentir "mucho orgullo de lo que se está haciendo", y amplió: "Hoy hay 150 obras en marcha en Rosario, el plan más ambicioso en su historia, y eso no se hizo comentando los problemas, sino arremangándose y laburando. Escuchando a los vecinos todos los días, atendiendo las demandas y resolviendo, pese a que el gobierno nacional no nos paga lo que nos debe y no nos dejan tomar créditos para avanzar más rápidamente".

"Todo eso se hace a lo rosarino —agregó—, sin denuncias por corrupción en la obra pública ni recortando servicios de salud o sociales. Vamos a los barrios, como el Cordón Ayacucho, a abrir calles y dándole derechos a la gente, no a repartir un colchón o una chapa".

"Nosotros tenemos que defender cómo hacemos las cosas acá. En Rosario no se discute como en Buenos Aires, donde se dice cualquier cosa o haciendo circular, por ejemplo, la foto de un cadáver a través de redes sociales como en el caso Maldonado. No nos da todo lo mismo y hay que salir de esa lógica que al país le hace mucho daño cayendo en esa grieta".

"Problemas tenemos; hay que resolverlos, pero a esta ciudad nadie nunca le regaló nada ni lo van a hacer. Lo que hagamos lo haremos si nos ponemos firmes a trabajar. Eso es importante decirlo y que se note el domingo", reafirmó Javkin, y mostró su orgullo de que se utilice la boleta única. "En todos lados dijeron que iban a cambiar el sistema —señaló—, pero sólo en Santa Fe se utiliza, siendo el más transparente y el que le da la libertad al votante de elegir pensando en Rosario".

"Cuando cada uno apoye la birome en la boleta única, que lo haga con el orgullo de saber que acá la cosas se discuten y se pelean, pero se cambia y se hacen las cosas. Por eso queremos hablar de Rosario, pensar en Rosario, y entre todos construir una ciudad cada vez mejor", cerró.