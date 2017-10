Pablo Javkin, contra los "libretos" escritos en Buenos Aires

El candidato a concejal por el Frente Progresista, Pablo Javkin, recorrió ayer el Mercado de Productores, donde trabajan más de 2.000 personas. Tras remarcar la importancia de seguir hablando de los temas de interés en la ciudad, destacó: "No sirven los libretos escritos en Buenos Aires. Hay que hablar de Rosario y resolver los problemas de la ciudad, porque a nosotros nadie nos regaló nada, porque nuestros problemas no se van a resolver desde un escritorio de Buenos Aires".

"Los debates mostraron que no sirven los libretos escritos en Buenos Aires. Hay candidatos que tuvieron que leer lo que les escribieron, y los hicieron equivocar mencionando obras de Baigorria. Está claro que los problemas de la ciudad no los va a resolver un funcionario que no sabe dónde quedan los barrios de Rosario", aseveró.

Javkin sostuvo: "Vine a producir cambios, hechos concretos, y los pusimos en marcha con obras. Hay una diferencia muy grande entre comentar y hacer; hay barrios a los que hay que transformarlos, y nosotros lo estamos haciendo".