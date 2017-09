Otros juicios en carpeta y varias acusaciones

Además del juicio por la tragedia ferroviaria de Once, el ex ministro de Planificación Julio De Vido tiene otro en carpeta sin fecha de inicio, dos indagatorias fijadas para los próximos días y varios procesamientos por presuntos hechos de corrupción.

El actual diputado nacional del Frente para la Victoria empezó a afrontar el juicio oral y público por la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas en febrero de 2012, y podría recibir una pena de hasta once años de prisión por administración fraudulenta y estrago culposo.

Pero también está previsto un juicio, aún sin fecha de inicio, por la causa en la que se sospecha del pago de sobreprecios en la compra de trenes usados a España y Portugal por los que el Estado argentino celebró contratos por 100 millones de euros.

Además, el ex ministro está citado a prestar declaración indagatoria el 28 de noviembre próximo por la presunta malversación de caudales públicos en los fondos destinado al Yacimiento Minero Río Turbio y antes, el 3 de octubre, tendrá un trámite similar por el expediente en que se investigan sobreprecios en la compra de gas licuado durante la administración kirchnerista.

No obstante, De Vido ya cuenta con varios procesamientos en su contra: en una de las causas está acusado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner por supuesto fraude en la obra pública; en otra se lo acusa por presunto desvío de subsidios estatales destinado a empresas de colectivos de transporte de pasajeros, y también en un expediente por no conformar los equipos de técnicos que debían evaluar la renegociación de los contratos ferroviarios.

Otra de las grandes causas en su contra es por sobreprecios y supuesto pago de sobornos en la realización de obras por parte de la multinacional Skanska, el primer escándalo político que salpicó al kirchnerismo.