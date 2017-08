Odebrecht: pese a estar imputado, la Justicia no citará todavía a De Vido

La imputación formal y el pedido de indagatoria a Julio De Vido se efectivizó por primera vez esta semana en una de las causas por el escándalo Odebrecht, aunque no habrá una citación inmediata del ex ministro de Planificación, sumado a que en los otros expedientes que se siguen en la Argentina por el caso todavía no fue acusado de forma directa.

La única imputación sobre De Vido fue en la causa por el presunto pago de sobreprecios en la ampliación de gasoductos por parte de Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur: pidió el fiscal Federico Delgado que se cite a indagatoria a 16 acusados, entre quienes está el ex ministro, el ex secretario de Energía Daniel Cameron y empresarios.

La causa por presunto pago de sobreprecios en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, así como de emprendimientos realizados por Aysa, todavía no lo tienen formalmente como imputado a De Vido, más allá de que sobrevuela la sospecha sobre las máximas autoridades de Planificación de aquellos años.

El pedido de Delgado debe ser resuelto por el magistrado Daniel Rafecas pero, según indicaron fuentes del juzgado, no será en lo inmediato. Es que todavía tienen que analizar los 620 cuerpos del expediente de licitación de los gasoductos, junto a informes solicitados a distintos organismos.

La causa por el soterramiento del Sarmiento a De Vido lo roza, pero todavía no lo toca: el fiscal Franco Picardi, en un dictamen reciente, no lo individualizó como responsable, aunque sí aclaró que tuvo un rol clave la estructura de Planificación en la licitación de la obra sospechada de sobreprecios y previo pago de sobornos por parte de Odebrecht.

Aunque la brasilera no es la única: según la hipótesis fiscal, desde 2008 (se lanzó la licitación) hasta 2013, las negociaciones con Planificación las encabezó Iecsa, empresa que hasta hace poco era de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Y, a partir de 2013, sí lo hizo Odebrecht con los funcionarios.

El intermediario de Iecsa habría sido Javier Sánchez Caballero, un directivo de la firma, en tanto que la sospecha sobre quién negoció con Planificación como representante de Odebrecht fue Jorge Corcho Rodríguez.

Lo que se conoció esta semana es que el monto que habría pagado Odebrecht por sobornos respecto de esa única obra fue de 20 millones de dólares, una cifra que sorprendió ya que la empresa reconoció que destiló 35 millones en total en coimas para acceder a todos los trabajos que encaró en la Argentina.

Asimismo, se aguarda el resultado de medidas clave: un estudio de la licitación del soterramiento de Sarmiento que se le encargó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y un análisis que realizará Policía Federal sobre la contabilidad del consorcio de empresas designadas (Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa).