Objeción de Corral, satisfacción de Fein

El intendente de Santa Fe y presidente de la UCR nacional, José Corral, disintió ayer con la expresión que Miguel Lifschitz usara en su discurso en cuanto a qué "el momento de la reforma constitucional es ahora".

"Para mí, no es la oportunidad de reformar la Constitución provincial. Hay que elegir el momento adecuado y no sé si es este", marcó diferencias Corral, aunque no es la primera vez que confronta con el titular de la Casa Gris sobre ese punto.

No obstante, dijo a La Capital que le gustó el discurso y destacó la articulación del trabajo entre la provincia y la Nación. "Santa Fe nunca recibió tantos recursos como en esta gestión de Mauricio Macri, lo que permitió una mejora en la provincia y desahogar el déficit. Además, hay inversión en obras públicas", indicó.

Por su parte, la intendenta de Rosario, Mónica Fein, aseguró sentirse "orgullosa de ser santafesina porque el gobernador aludió a todos los valores que tiene la provincia: unidad, diálogo político, construcción colectiva y participación de todos los sectores del trabajo,la industria y de organizaciones sociales".

"Además, quedé impacta por su decisión en temas fundamentales como las obras públicas, la defensa de las fuentes laborales, la educación, la integración y la inclusión", sentenció.

También asistieron a la Legislatura los diputados nacionales Alicia Ciciliani, Ana María Copes, Josefina González, Mario Barletta, Hugo Marcucci, Marcos Cleri, Lucas Incicco y Ricardo Spinozzi; el presidente de la Corte Suprema provincial, Daniel Erbetta, y los titulares de los ministerios de la Defensa, Jackelina Balangione, y de la Acusación, Jorge Baclini. No estuvo el arzobispo de Santa Fe y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, ni nadie en su representación.