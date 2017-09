"Nuestros candidatos no supieron explicitar las propuestas"

El gobernador Miguel Lifschitz cuestionó con dureza el desempeño, fundamentalmente en Rosario, de los candidatos del Frente Progresista (FP) en las recientes Paso, donde el oficialismo hizo una elección muy por debajo de las expectativas.

"Los candidatos locales no han sabido explicitar cuál es la propuesta, cuáles son las obras que se están haciendo; no han sabido darles a los rosarinos una visión de futuro, porque no cabe duda que Pablo Javkin (cabeza de lista) es un joven dirigente pero con experiencia, reconocido y querido en la ciudad. No tiene imagen negativa. Creo que le faltó fortalecer el perfil, mostrarles cuál era su proyecto a los rosarinos", reprochó el ex intendente.

De cara a las legislativas de octubre, Lifschitz le recomendó a Javkin "mostrarse como un candidato de futuro, como aquel que puede conducir una nueva etapa para la ciudad. El tiene más sensibilidad para interpretar a los distintos sectores de Rosario, que es una ciudad difícil, muy crítica, cuestionadora y exigente".

En declaraciones a Canal 5, el gobernador descartó que vaya a postularse para la Intendencia de Rosario en 2019. Interrogado al respecto, fue contundente: "Lo descarto, porque no creo que sea bueno para la ciudad. Creo que hay que darle oportunidad a esa nueva camada de dirigentes de que asuman las responsabilidades. Siempre he tratado de ir avanzando en la vida y no creo que sea positivo volver a un lugar por el que pasamos. Es una etapa que terminó".

Tras las críticas a su tropa, Lifschitz se mostró esperanzado en un mejor resultado en octubre: "En esta próxima etapa, con los candidatos más definidos, la gente se va a informar mejor. Se despejó la autopista y quedan algunos coches que son los que van a llegar a la final. Arrancamos con un piloto nuevo, con poca experiencia en esto de correr carreras electorales, como Luis Contigiani, pero en esta nueva carrera tenemos más chances que la gente entienda que es el candidato del gobernador. En sí mismos son buenos candidatos, con trayectoria, con historia, gente honesta, que conocen la ciudad y la provincia. No todos los candidato pueden decir lo mismo".

Luego destacó la tarea del Frente Progresista en la provincia, que será la bandera que deberán levantar los candidatos: "Lo que estamos haciendo en Santa fe es inédito. Conociendo lo hecho por anteriores partidos, el mío y el peronismo, en 40 años nunca se hicieron tantas obras como en mi gestión, y creo que los rosarinos y los santafesinos van a reconocer esto".

El difícil camino del medio

En su análisis de las Paso, Lifschitz no dejó pasar el fenómeno de la polarización, que según él, le restó votos al FP: "No es fácil ubicarse cuando una elección se polariza, cuando dos extremos confrontan entre sí es difícil ubicarse en el medio". Luego manifestó la intención de su partido de mantener su autonomía respecto a la Casa Rosada: "Cuando todos corrían atrás de Cristina nosotros éramos opositores, y eso nos costó bastante en la década anterior. Hoy queremos seguir manteniendo esa autonomía. No nos consideramos opositores al gobierno nacional pero queremos tener la posibilidad de defender los intereses de Santa Fe y que nuestros diputados no vayan a levantar la mano cada vez que se lo pidan sino que vayan a defender la provincia".

De todos modos, enfatizó: "Nosotros queremos colaborar con este gobierno. Venimos de crisis en crisis como las que tuvimos en las últimas dos décadas. Quiero una década o 15 años de progreso y desarrollo, y ojalá este gobierno inicie ese proceso, pero también queremos tener la posibilidad de plantear diferencias, de decir que algunas cosa no nos vienen bien, como que no le hace bien a nuestra industria que se abran las importaciones".

Según Lifschitz, todavía "hay un crédito que la ciudadanía le está dando al gobierno nacional, pero los resultados no se están viendo. Creo que la sociedad va a ser exigente con un gobierno que generó muchas expectativas y que la gente está esperando que se cumplan".