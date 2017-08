"Nos están pidiendo que nos bajemos de la campaña", dijo Juan Manuel Abal Medina

El candidato a senador por Cumplir Juan Manuel Abal Medina, quien acompaña a la lista liderada por Florencio Randazzo, admitió que desde el espacio que lidera Cristina Fernández le pidieron "que se baje de la campaña" de cara a las elecciones de octubre.





En ese sentido, Abal Medina expresó: "A mí me da un poco de risa cuando escucho a algunos de ese espacio político (por Unidad Ciudadana) decir que nos bajemos, es poco serio".





En declaraciones a LN+, el exjefe de Gabinete dijo que quienes le hicieron ese pedido son "algún intendente o algunos lo dicen en público o en llamadas que han hecho a nuestro coordinador de campaña, Alberto Fernández".





"Esta idea de que los votos tienen dueño y de que se pueden ir a buscar como si fuera cazando en un zoológico me parece realmente muy poco seria", dijo, y agregó: "Nadie que nos votó a nosotros pensaba que íbamos a ganar, nadie pensó que íbamos a salir segundos, nosotros salimos a construir un espacio político que en números son más de 500 mil votos en la provincia de Buenos Aires".





Esta situación se retrotrae al inicio del partido Unidad Ciudadana, que lidera Cristina y gracias al cual la ex presidenta se fue del Partido Justicialista, al que adhieren Randazzo y Abal Medina. Había trascendido que Cristina no quería competir en una interna con su ex ministro de Transporte, Randazzo, y que por eso -entre otras cosas-, estratégicamente armó un partido para no librar una interna con él. Sin embargo, días anteriores al cierre de las listas, Cristina se reunió con Randazzo para ofrecerle que compita junto a ella en Unidad Ciudadana, lo que el ex ministro no aceptó.





Ante la pregunta de si volvería al espacio de Cristina, Abal Medina respondió que "no", y dijo: "Ha demostrado que tiene una visión en los hechos que desmiente sobre la práctica". Por último, sobre si "creía" en la nueva Cristina, dijo: "Cristina no miente, ella expresa lo que cree, puede equivocarse o no pero ella expresa lo que hace y lo que cree".