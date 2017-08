"No somos un gobierno que inventa y miente", dijo Gabriela Michetti en Rosario

La Capital y aseveró: "No somos un gobierno que inventa y miente". La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti , sostuvo que "los síntomas de que el camino es el correcto ya son realmente fuertes", aunque admitió que todavía hay "un tercio de la población en situación de pobreza". En el marco de su paso por Rosario, la número dos de la administración macrista visitóy aseveró: "No somos un gobierno que inventa y miente".

"Los números de los últimos dos o tres meses son cada vez más potentes, más intensos, en términos de un buen camino", destacó Michetti, para enumerar que "la inversión creció interanualmente en junio alrededor del 13%, creció el consumo alrededor del 4,7% y creció la construcción un 17%".

Y añadió: "Cuando la construcción empieza a funcionar también empiezan a funcionar las pymes que tienen que ver con la construcción".

La vicepresidenta, en una conferencia que fue difundida en vivo por La Capital, a través de Facebook Live, puntualizó que "los síntomas de que el camino es el correcto ya son realmente fuertes pero, ¿esto quiere decir que ya estamos en una situación que la gente se siente consumiendo como le gusta consumir, o se siente holgada con su poder adquisitivo? No, en la gran mayoría no".

2017-08-10-Michetti by_SSalinas69170139.jpg "Los síntomas de que el camino es el correcto ya son realmente fuertes", afirmó la vicepresidenta.

"No somos un gobierno que inventa y miente, no decimos «la inflación no existe, la inseguridad es una sensación, el narcotráfico es de paso»... No, no somos un gobierno así, decimos las cosas que están mal y lo decimos con el número que tiene", remarcó, para destacar: "Todavía tenemos un tercio de la población en situación de pobreza, obvio; tenemos un año y medio de trabajo, después de no solamente un gobierno sino varios gobiernos que no han hecho las cosas bien en Argentina y que no generaron crecimiento de largo plazo".