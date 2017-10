"No puedo creer que gente que tenga tanta plata sea tan cobarde", dijo Lanata en el Coloquio de IDEA

El periodista Jorge Lanata criticó con dureza el papel de los grandes empresarios durante el gobierno kirchnerista y remarcó que no puede creer que "gente que tenga tanta plata sea tan cobarde".

"Yo lo que les recrimino a los empresarios es que no puede ser que sean un grupo de peso tan importante y no tengan representación. No sé si se dieron cuenta de los que pasamos en los últimos años. Yo en la radio escuché a (Guillermo) Moreno entrando a la asamblea de Papel Prensa gritando "boxeo o no". No saben lo bestial que se escucha eso ahora. Es realmente increíble", sostuvo frente al empresariado nacional durante su disertación en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata.

"Lo escuchaba y pensaba cómo nos bancamos esto. No hablo de las otras barbaridades, la ruta del dinero, los bolsos, sino de un tipo entrando a los gritos en la asamblea de una empresa. Los que más se lo bancaron, ¿por cuánto lo hicieron? Se dan cuenta de que son unos imbéciles".

"Ser un empresario no es malo. Yo soy un empresario, siempre perdí guita, pero lo soy. Ser empresario es llevar adelante una idea y compartirlo con otros. Un empresario es un creador. Ustedes tendrían que estar orgullosos de ser empresario, pero en este país la guita esta sospechada y muchas veces con razón", subrayó.

Y cerró: "El laburo que hay que hacer es mucho. Y hay que hacer un cambio cultural. Nos hacían falta los empresarios durante el kirchnerismo. Gente que hablara. Gente que pensara. No que se callara por hacer 5, 10 o 500 palos mas".