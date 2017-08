Moyano: "El gobierno está avanzando sobre los derechos del trabajador"

El jefe del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, alertó ayer sobre un "avance" del gobierno sobre los "derechos del trabajador" y consideró que la administración de Mauricio Macri no obtuvo "resultados favorables", mientras el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ratificó las paritarias "en torno del 20 por ciento".

"No han habido resultados favorables, no ha sido lo que ellos prometieron al principio", dijo Moyano sobre la gestión de Cambiemos, aunque aclaró que, "no obstante, el movimiento obrero está siempre dispuesto a ayudar a los gobiernos".

Triaca, por su parte, remarcó que en Argentina las "paritarias son libres" y analizó que las discusiones salariales en el sector privado están cerrando "en torno del 20, 21 por ciento" de aumento, "pensando en que vamos a un proceso de baja inflación".

Pero el ex jefe de la CGT planteó que "el trabajador no está bien porque se han perdido muchos puestos de trabajo, hay muchas amenazas de empresas que están corriendo situaciones complejas, y eso es responsabilidad del gobierno, por más que quieran echarle la culpa al gobierno anterior o lo que sea".

Culpas

"Lo más fácil es echarle la culpa a los gremios", reprochó Moyano en referencia a que "los funcionarios salen a criticar, demonizar y querer destruir a los dirigentes sindicales en particular y al movimiento obrero en general para avanzar sobre los derechos de los trabajadores".

Asimismo, sostuvo que "los gremios están dándose cuenta de que, con la merma del poder adquisitivo del salario por la inflación, y por ponerle tope a las discusiones paritarias, hay un avance sobre los derechos del trabajador, que lo menos que tiene que hacer en las paritarias es mantener el salario, y se está haciendo todo lo contrario".

"No somos enemigos. No queremos que nos tengan bronca ni miedo, sino respeto", puntualizó.

En materia de discusión paritaria, Triaca planteó que "este año hay una expectativa de inflación del 18 por ciento", además de destacar la incorporación de la "cláusula gatillo" en muchos de los acuerdos salariales a fin de preservar el ingreso de los trabajadores en el caso de que se disparare el costo de vida.

"Es una forma de dar previsibilidad y de dar confianza", enfatizó.

Al respecto, aclaró: "Como queremos cuidar el poder adquisitivo del salario, si las circunstancias son distintas de las que estamos planteando, no tenemos ningún problema de que se reconozca la recomposición del poder adquisitivo en las circunstancias que sean".

Triaca fue consultado sobre el nivel de aumentos salariales que se está registrando en las discusiones paritarias que, hasta ahora, se vienen desarrollando en el sector privado. "Cuando nosotros decíamos el año pasado que queríamos paritarias libres y cuidar el poder adquisitivo, lo que reflejamos es esta negociación", reflexionó.

En tal sentido, precisó que "el año pasado hubo un promedio de negociación paritaria entre el 33 y 34 por ciento, dependiendo del momento del año y la circunstancia donde se negoció".

"Y este año hay una expectativa de inflación del 18 por ciento; ahora, muchas de esas paritarias tenían que adecuar la recomposición salarial a partir de esa negociación y así se hizo. Por eso están en torno del 20 al 21 por ciento, y estamos pensando en que vamos a un proceso de baja inflación", concluyó el ministro.