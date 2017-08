Moyano: "A la provocación del gobierno le vamos a contestar con una plaza repleta"

Además, "no" descartó que, tras la movilización, la CGT convoque un paro general y agregó: "Esperemos a las cuatro de la tarde, cuando hable el compañero (el moyanista Juan Carlos) Schmid (del triunvirato de la central obrera), para ver qué medidas se van a tomar para más adelante".





"Un poco de soberbia hay (en el gobierno), al no atender a la CGT, deslegitimar la marcha, decir tufillo, no sé qué quiere decir, político, que no es necesario; es una campaña contra los reclamos legítimos", cuestionó Moyano y, en diálogo con radio Belgrano, añadió: "Suma más a la provocación que a tratar de llamar luego de la marcha a una mesa de diálogo".

El número dos de Camioneros advirtió: "Le vamos a contestar a las 4 de la tarde con una plaza repleta de trabajadores y con el discurso de uno de los secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid".





marcha.jpeg





La entidad sindical tiene programada para mediados de septiembre próximo la realización de una reunión del Comité Central Confederal, órgano resolutivo de la CGT, a la que el moyanismo prevé llevar la posición de "profundizar el plan de lucha".

El secretario gremial de la entidad sindical, consultado hoy sobre si la CGT declarará una huelga general, sostuvo: "No se descarta. No quiero anticipar el discurso (de Schmid, único orador de esta tarde), pero no se descarta seguir profundizando lo que se acordó en la (reunión del miércoles último del Consejo Directivo de la) CGT".