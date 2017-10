Moreau dijo que Cristina aventaja a Esteban Bullrich pero que eso es "sólo una fotografía"

El candidato a diputado nacional por provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, Leopoldo Moreau, dijo que los primeros boca de urna le daban una leve ventaja a Cristina Fernández sobre Esteban Bullrich.

El candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana, el radical Leopoldo Moreau, manifestó esta tarde que los primeros sondeos le daban una leve ventaja a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre Esteban Bullrich, del PRO, pero destacó que no lo "apura" el tiempo sino "la transparencia en la transmisión de los datos y la fidelidad de esos datos".

En conferencia de prensa desde el búnker de Unidad Ciudadana, Moreau dijo esta tarde que "tal cual lo hicimos en las Paso, vamos a ser muy prudentes en la difusión de datos que anticipen los resultados. Ustedes saben que hemos hecho nuestras propias bocas de urnas, la última fue a las 17.30, que nos otorga una leve ventaja. Del mismo modo que lo señalamos en las Paso, esto hasta ahora es un fotografía. En aquel momento, cuando desde los organismos oficiales se insistía en un resultado que no no había sido tal, decíamos que lo importante no era la foto sino el final de la historia".

"Es de esperar -continuó el dirigente de la UCR- que hoy ese final de la historia llegue un poco antes, por los argentinos que están frente a los televisores, por ustedes los periodistas, por todos nosotros. Pero tampoco nos apura el tiempo, sino la transparencia en la transmisión de los datos y la fidelidad de los mismos. En esta oportunidad tenemos nuestro propio centro de cómputos, que seguramente en un par de horas podrá ir dando una tendencia. Los boca de urna son solamente eso, después viene una segunda etapa que son los resultados que se brindan desde el centro de cómputos, que va marcando una tendencia mucho más certera, y por último los datos oficiales".