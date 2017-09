Miguel Angel Pichetto: "Cristina tendrá que armar bloque propio"

El jefe del bloque del PJ-Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Angel Pichetto, ubicó ayer a Cristina Kirchner fuera de la "vida interna" del Partido Justicialista y afirmó que, del mismo modo en que la ex presidenta "decidió formar un partido nuevo" para competir en las Paso, tendrá que armar su "propio bloque" en caso de ingresar a la Cámara alta tras las elecciones de octubre.

"Así como la señora armó un partido, es esperable que esa fuerza tenga su correlato en la vida parlamentaria, con la conformación de un bloque propio, que deberá denominarse Unidad Ciudadana", sostuvo Pichetto al exponer en el ciclo de conferencias: "Qué pretendo para la Argentina", organizado por el Rotary Club, en el hotel Sheraton Libertador de Buenos Aires.

De esta manera, el senador por Río Negro buscó cortar por lo sano con las especulaciones que indican que con el ingreso al Senado de la ex presidenta se va a poner en entredicho su continuidad como jefe del bloque ahora opositor, un cargo que mantuvo durante los doce años de gobiernos kirchneristas.

"La ex presidenta ha decidido conformar un partido político nuevo y no participar de la vida interna del peronismo", argumentó Pichetto tras la convocatoria de la candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana a lograr un "gran acuerdo opositor" en suelo bonaerense para "ponerle freno al gran ajuste" de la administración de Mauricio Macri.

En ese contexto, Pichetto caracterizó a Unidad Ciudadana (el frente creado por la ex mandataria) como una fuerza de "centroizquierda" que plantea una "muy fuerte oposición" al gobierno nacional. Además, le endilgó a Cristina el ajustado triunfo sobre Cambiemos en la provincia de Buenos Aires al señalar que si la ex presidenta hubiera accedido a competir con su ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo en las Paso del 13 de agosto, el justicialismo "hoy tendría una expectativa de 40 puntos" de cara a las generales.