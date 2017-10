Michetti dijo que siente "angustia" y "mucha tristeza" por la desaparición de Maldonado

La vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró hoy que siente "angustia" y "mucha tristeza" por Santiago Maldonado , el joven desaparecido en Esquel desde el 1 de agosto, pero reclamó que el caso "no se politice de manera sucia".

"Cada uno tiene sus distintas emociones. Pero a mí me angustia, me da mucha tristeza. Sé perfectamente que (usamos) todas las herramientas que tenemos para poder actuar en el Poder Ejecutivo, porque lo otro le pertenece al Poder Judicial. Lo hemos hecho todo y lo seguimos haciendo todo", aseveró.

En declaraciones a radio Delta, la funcionaria admitió además que la situación "genera mucha bronca" porque "en estas cosas uno quiere ser eficaz más que en ninguna otra, porque hay dolor de mucha gente por tener un familiar desaparecido".

De todas formas, advirtió que "hay que tener mucho cuidado para que no se politice de manera sucia" y defendió la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Es una funcionaria de alto nivel, que se mata trabajando, me consta. Es una mujer que tiene hijos y nietos, ama a sus nietos, pero no los ve nunca. Además, está bancada por el presidente, por mí, por todo el mundo", concluyó.